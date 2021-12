Neto faz balanço do primeiro ano do seu quinto mandato

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2021, 17:25 horas

Prefeito afirma que ligeiro aumento da arrecadação, forte redução de despesas e apoio do governo estadual melhoraram quadro financeiro

Volta Redonda – Nos primeiro dias de governo do prefeito Antônio Francisco Neto, a cidade atravessava momentos de incerteza, com atrasos no pagamento do funcionalismo, o maior hospital púbico da cidade sob intervenção judicial e a expectativa pela chegada das primeiras doses da vacina contra a Covid-19. A pandemia tinha então um quadro bem mais grave que o atual.

Atualmente, com o funcionalismo recebendo em dia e mesmo os comissionados do governo anterior começando a ter as parcelas faltantes de seus salários pagas, a cidade mantendo a bandeira verde, de risco muito baixo, para Covid-19, instituições como os Cras retomando as atividades e o anúncio de obras significativas, como as de mobilidade urbana, em andamento, Neto conta ao DIÁRIO DO VALE, em entrevista exclusiva, como foi esse caminho.

DIÁRIO DO VALE – Ao assumir a prefeitura no início de 2021, o senhor encontrou uma situação financeira muito difícil. O quanto esse quadro mudou ao longo do ano? Quais as perspectivas para 2022?

ANTÔNIO FRANCISCO NETO – Mudou bastante, com um ligeiro aumento da arrecadação e uma redução drástica dos gastos. Sobretudo, mudou muito graças ao apoio do Governo do Estado.

Essa equação permitiu que a gente pagasse os salários atrasados e que os salários de 2021 fossem quitados em dia.

Já conseguimos investir com recursos próprios nas melhorias de nossa cidade, mas sabemos que ainda vamos precisar fazer muito mais.

Para 2022, vamos buscar aumentar as variáveis desta mesma equação. Vamos tentar gastar menos e arrecadar mais. Conseguimos também projetar investimentos importantes, principalmente graças ao apoio do governador Cláudio Castro. Se tudo sair do papel, podemos ter um ano que representará uma verdadeira revolução.

DV – No início do ano, o senhor fez um apelo aos vereadores que iniciavam a legislatura para que apoiassem o Executivo em medidas que poderiam ser difíceis. Esse apelo foi atendido? As medidas foram implantadas?

NETO – Os vereadores foram fundamentais neste ano que passou. Seguramente, não teríamos chegado até aqui com as coisas em dia sem o apoio deles. Vamos trabalhar juntos agora para que possamos avançar. Fizemos um bom trabalho até aqui, mas todos sabemos que é necessário fazer muito mais.

Outro destaque que tivemos foi no Legislativo Estadual. O presidente André Ceciliano e os deputados estaduais em geral ajudaram muito Volta Redonda, principalmente com a aprovação da lei de incentivo, que vai nos ajudar a trazer mais empresas e empregos em 2022.

DV – A pandemia de Covid-19 vem apresentando números bem melhores, embora ainda não se possa dizer que o perigo passou. Preventivamente, o senhor cancelou as atividades oficiais de Carnaval e do Réveillon, além da Rua de Compras. Pelo que mostram os dados da Secretaria Municipal de Saúde, já é possível prever uma data para anunciar um retorno à normalidade, ou pelo menos para mais relaxamento nas restrições?

NETO – O problema é que tratar da pandemia ou falar dela de maneira isolada já se mostrou errado. No fim de 2020, chegaram a anunciar que o vírus estava controlado em Volta Redonda, como se isso fosse possível. Desmobilizaram leitos, deixaram de pagar salários. E o pior estava por vir.

Estamos com bons índices no momento: vacinação alta, internações em baixa e poucas mortes.

Aí vem uma nova variante e deixa todos apreensivos. Então, vamos aguardar e trabalhar. Vacinar, abrir leitos, reforçar os cuidados. Vamos seguir assim até que todos possam anunciar a mesma coisa: o fim da pandemia e o controle do vírus de verdade.

DV – O próximo ano terá eleições gerais, e muitos candidatos a deputado estadual e federal vão pedir apoio do político Antônio Francisco Neto. O senhor já definiu critérios para apoiar ou não candidatos?

NETO — A população sabe bem quem ajuda Volta Redonda e são esses que devem ter nosso apoio.

DV – Já existe algum nome definido no seu grupo político para disputar as eleições do ano que vem?

NETO – Ainda estamos vendo todo cenário, temos de conversar bastante com todos que nos ajudam e saber quem vai realmente ajudar nosso governo a fazer o melhor pela população.

Foto: Secom/PMVR