Neto inaugura praça revitalizada no bairro Belmonte

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto participou na noite de sexta-feira (14), da cerimônia de inauguração da reforma geral da Praça Dona Maria Cardoso Novaes, na Avenida Pernambuco, no Belmonte.

A cerimônia contou com a presença do deputado estadual Munir Neto e do vereador Luciano Mineirinho.

Moradores do bairro, filhos, netos e amigos da homenageada também prestigiaram o evento, que teve a apresentação musical da cantora de forró Suh Moreno.

De acordo com a prefeitura, a área de lazer foi totalmente reformada e vai oferecer mais qualidade de vida para os moradores, beneficiando pessoas de todas as idades. A praça recebeu pintura geral e melhorias no mobiliário, brinquedos e academia da Melhor Idade. O entorno passou por capina e roçada, retirada de entulho, raspagem de sarjetas e caiação de meio-fio.

O prefeito Neto agradeceu a presença de todos. “Quando reassumi a prefeitura, em 2021, tinha folhas de pagamento aos funcionários atrasadas e devia aos fornecedores, em três anos, com ajuda fundamental da minha equipe, da Câmara de Vereadores e da população que ama Volta Redonda, conseguimos avançar muito na reconstrução do município”, falou.

“Sou muito grato aos vereadores que me apoiam no legislativo e também funcionam como ponte entre mim e a comunidade, apontando as prioridades de cada bairro; ao deputado Munir, que atua como interlocutor junto ao governo do estado e conseguiu a liberação de verbas para obras de infraestrutura, como a recuperação asfáltica de quase toda cidade; e, mais uma vez, à população, que acredita em nossa capacidade de melhorar a qualidade de vida nessa cidade”, reforçou o prefeito, estendendo os agradecimentos à família de Dona Maria Novaes, a homenageada da noite.

O deputado Munir Neto endossou as palavras do prefeito. “A vontade de reconstruir essa cidade unir a equipe do prefeito Neto, a Câmara Municipal e a população de Volta Redonda em um só objetivo. E essa união de forças fez com que o município retornasse à posição de referência na Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança e no Esporte. Podemos avançar ainda mais, mas estamos no caminho certo”, disse Munir.

“O contato muito próximo às comunidades me ajudam a levar ao prefeito suas solicitações, que são sempre acolhidas por ele. Nós vereadores somos porta vozes da população e é muito bom ver a felicidade das pessoas aqui, nesse espaço totalmente reformado. Entre outubro e novembro passado, estivemos aqui no bairro entregando outras duas praças e na próxima semana, voltamos para entregar outra”, pontuou o vereador Mineirinho, lembrando que a homenagem à Dona Maria Novaes, uma das pioneiras no Belmonte, partiu do colega Rodrigo Nós do Povo e foi aceita por unanimidade na Câmara.

O senhor Macenias Rosa da Costa, que foi vizinho da Dona Maria Novaes por mais de quatro décadas, falou pelos familiares da homenageada. Os filhos Israel, Margarete Ivone e o genro Ademir estavam na praça, mas dona Maria teve dez filhos, mais de vinte netos, bisnetos e até tataranetos antes de falecer aos 89 anos há cerca de dois anos.

“Eu e dona Maria fomos os primeiros a chegar aqui nessa região do Belmonte, que chamamos de Grota. Antes, tudo isso aqui era uma chácara. Lembro bem quando ela e o esposo Valter chegaram aqui com os dez filhos. Atuante na comunidade, focada em conquistar melhorias, dona Maria deixou um legado e merece ser eternizada com o nome nesta praça tão importante para os moradores”, disse Macenias.