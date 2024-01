Neto informa a Dinho que fará obras para solucionar enchentes no Açude e Retiro

Volta Redonda – O vereador Sidney Dinho postou vídeo em suas redes sociais para falar sobre a reunião que teve com o prefeito Antônio Francisco Neto, em que ele recebeu a informação de que a prefeitura vai iniciar as obras de drenagem no bairro Açude, que têm como objetivo acabar com as enchentes que atingem a Rua Glória Roussin Guedes. Neto também informou a Dinho que a obra de drenagem na Avenida Euclides Figueiredo, no Retiro, também será finalizada, o que tem como objetivo acabar com os alagamentos que costumam ocorrer na Avenida Antônio de Almeida, perto do Supermercado Royal, no Retiro.

No vídeo, Neto informa a Dinho que o governador Cláudio Castro havia ligado para ele para dizer que a obra do Açude vai sair, e também informou que já acertou com a empresa que fará a obra na Avenida Euclides Figueiredo.

Dinho lembrou que tenta resolver a situação dos dois locais há onze anos agradeceu pela atuação do prefeito:

— É o atendimento do anseio de mais de 30 anos dos moradores do Açude, o fim das enchentes na Rua Glória Roussin Guedes que acabam afetando todo o bairro. Desde 2013 venho batalhando as mais diversas alternativas pra sanar o problema não só de lá como da Av Antônio de Almeida, próximo ao Supermercado Royal, no Retiro. No atual do governo municipal a boa vontade de querer fazer acontecer venceu a burocracia, avançamos muito e as obras saíram do papel, foram licitadas, empresas sérias venceram o processo licitatório e darão início as obras — afirmou.

O vereador disse que espera que, com as obras que serão realizadas, o problema seja resolvido:

— Espero ser o fim do sofrimento da população destes dois bairros. Estas obras farão com que outros pontos do Açude e do Retiro parem de ter transbordamento de córregos e enchentes em alguns pontos das áreas ribeirinhas, como é o exemplo da Escola Municipal Pará, que todo ano sofre com alagamentos. Este trabalho é preventivo e vem de encontro ao aumento da demanda de escoamento de água nos dois bairros. É verdadeiramente uma grande vitória para o povo de Volta Redonda — afirmou.