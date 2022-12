Neto pede de volta mensagem sobre o Plano Diretor de VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 08:21 horas

Atualização da lei que define ocupação do espaço urbano da cidade será refeita pela Prefeitura antes de voltar à Câmara Municipal

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto pediu, na manhã desta segunda-feira (19), a devolução da mensagem que encaminhava o projeto de atualização do Plano Diretor de Volta Redonda. O texto foi devolvido à prefeitura, que fará adequações no texto e o remeterá novamente ao Legislativo, mas ainda não há prazo para que isso aconteça. A informação foi dada pelo presidente da Câmara Municipal, Sidney Dinho, durante encontro com jornalistas realizado nesta segunda à tarde, na sede do Legislativo.

Haviam sido apresentadas emendas pelos vereadores, após a primeira votação. O Executivo pode incorporar algumas ou todas as emendas ao texto, e, ao chegar à Câmara, o processo se reinicia, inclusive com a possibilidade de apresentação de novas emendas.

Lei orgânica

Os vereadores aprovaram nesta segunda, por unanimidade e em segundo turno, a Lei Orgânica Municipal (LOM) de Volta Redonda. A lei equivale à Constituição Federal no âmbito do município, e precisa estar de acordo com a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Rio.

A lei orgânica de Volta Redonda havia sido atualizada pela última vez há cerca de trinta anos, para se adequar à Constituição Federal de 1988. De lá para cá, houve algumas emendas à LOM, mas ainda não havia sido feita uma revisão sistemática.

Câmara abre mão de parte do duodécimo para colaborar com reajuste do funcionalismo

Ao comentar a questão da restituição de sobras do repasse que a prefeitura faz todos os meses para cobrir as despesas da Câmara Municipal, o duodécimo, Dinho afirmou que este ano não haverá restituição formal, porque o Legislativo abriu mão de cobrar uma dívida deixada pela gestão anterior, no valor de R$ 750 mil, referente a repasses que foram deixados de ser feitos pelo Executivo ao Legislativo no ano de 2020. Além disso, os vereadores também desistiram de pedir reajuste no repasse do duodécimo, que seria devido por causa do aumento da receita do município no ano anterior.

Usando esses recursos de que a Câmara Municipal abriu mão, a prefeitura pode conceder reajuste salarial ao funcionalismo, e desde julho, os funcionários receberam um ajuste financeiro compatível com o que foi dado na correção do salário mínimo em 2022, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212.

Reformas na Câmara Municipal

Ao falar sobre as principais realizações durante o ano de 2022, Dinho destacou a reforma física feita no interior da sede do Legislativo. Ele afirmou que, em vez de contratar um fornecedor externo e gastar cerca de R$ 150 mil, a Câmara assumiu a execução dos trabalhos, com material e mão de obra próprios, e teve um gasto de pouco mais de um quinto desse valor.

Dinho também mencionou o esforço concentrado que fez para “zerar” diversas pendências referentes à administração do pessoal da Casa.

Procurador entrega exemplar de livro escrito por ele a Dinho

O procurador da Câmara Municipal de Volta Redonda, Alexandre Faria Thuler, entregou ao presidente da Mesa Diretora, vereador Sidney Dinho, na tarde desta segunda (19) a segunda edição do livro “Coletânea de Julgados, Ações Diretas de Inconstitucionalidade, período 2008 a 2021”.

A obra, coordenada pelo procurador com o apoio de servidores e estagiários da Casa Legislativa, contempla uma nota introdutória sobre o processo legislativo municipal e o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais, finalizando com a pesquisa de precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre as representações de inconstitucionalidade (ADI´s) julgadas no período de 2008 a 2021.

Segundo o procurador, o trabalho tem como objetivo trazer aos vereadores e seus assessores, de forma organizada, um conjunto de informações que possa servir de auxílio no momento da elaboração de novos projetos de lei, sendo possível consultar os casos semelhantes já apreciados pelo Poder Judiciário.

— Considero uma ferramenta de grande importância que pode ajudar bastante os vereadores de hoje e também os de futuros mandatos, já que o objetivo é manter a atualização constante desse trabalho, que se iniciou com a primeira edição em 2020 na presidência do vereador Nilton Alves de Faria, o Neném — disse Thuler.

Cada vereador receberá um exemplar físico do livro, além do acesso a versão digital do e-book, que ficará disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Volta Redonda.