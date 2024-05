Neto recebe deputado federal que promete mais recursos para saúde de Volta Redonda

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu na noite de quinta-feira (23), na prefeitura, a visita do deputado federal Murillo Gouvêa.

O encontro promovido pelo presidente da Câmara Municipal, Édson Quinto, teve objetivo de fortalecer a cidade com a chegada de novos recursos.

O deputado confirmou que disponibilizará cerca de R$ 1 milhão em emendas do Orçamento Geral da União para Volta Redonda. A verba deverá ser aplicada no custeio dos serviços de Saúde Pública do governo municipal.

“Estou conhecendo o prefeito pessoalmente, mas de nome e pelo trabalho todos conhecem o Neto. O Édson Quinto nos falou da luta do Neto para colocar a cidade em ordem e viemos ajudar”, disse o parlamentar.

Quinto afirmou que a Saúde de Volta Redonda avançou muito nestes quase três anos e meio, mas que toda ajuda ainda é necessária. “Temos de ajudar a manter os hospitais funcionando, os postos de saúde abertos e também buscar melhorias, avanços. Este dinheiro será importante para a cidade”, apontou o vereador.

Neto agradeceu ao deputado federal e ao vereador pela parceria. “Felizmente as pessoas sabem que o dinheiro será bem usado, a favor do povo, principalmente de quem mais precisa. Ficamos muito felizes com essa visita e que seja uma parceria duradoura”, finalizou o prefeito.