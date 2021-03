Neto se decepciona com descumprimentos as normas flagrados na sexta-feira

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 16:05 horas

Prefeito de Volta Redonda comentou sobre os estabelecimentos que descumpriram as normas dos decretos na sexta-feira

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, foi à s redes sociais para demonstrar sua decepção para com uma parte da população do município devido aos descumprimentos das normas de combate a Covid-19, na sexta-feira (26), primeiro dia do “superferiadão” de 10 dias determinado pelo Governo do Estado.

Neto fez um breve resumo sobre o que ocorreu na sexta-feira, em um post na sua página do Facebook.

– Há um sentimento de grande decepção com os relatórios que nos passaram sobre a sexta-feira e o trabalho de combate à Covid-19 em nossa cidade. Igrejas e bares descumprindo as normas; Praças lotadas de gente bebendo; festas e aglomerações. Isso são alguns dos casos que chegaram – disse.

Ele também comentou sobre as atitudes que a prefeitura vem tomando para garantir o atendimento aos moradores que testarem positivo ao coronavírus.

– Nos últimos dias, corremos muito para abrir mais leitos de UTI. Assumimos a prefeitura com 5 e hoje já são 17. Ontem, chegaram equipamentos para montar mais quatro leitos. Em breve poderemos abrir mais 10 leitos. Conseguimos arrumar oxigênio para as nossas unidades, já aplicamos mais de 30 mil doses de vacina. Aumentamos o número de unidades básicas para as pessoas fazerem testes e pedimos muito para as pessoas respeitarem as regras – destacou o prefeito.

Neto também agradeceu a população, que em sua maioria tem feito sua parte para evitar a disseminação da Covid-19 em Volta Redonda.

– Ainda precisamos da União de todos, pois sem isso não seremos capazes de vencer. Não importa quantos leitos abrimos, nada vai adiantar se toda a cidade não entrar na luta contra o Coronavírus – concluiu Neto.