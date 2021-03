Neto tem um voto contra no TSE

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 20:28 horas

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto teve mais um voto no recurso impetrado no TSE (Tribunal Regional Eleitoral) para o deferimento de sua candidatura. O ministro Edson Fachin votou favorável ao agravo de instrumento do Ministério Público, na noite desta quarta-feira, dia 10. Até agora, três ministros se manifestaram: dois a favor e um contra a posse do prefeito. O relator do processo Alexandre de Moraes e Luiz Felipe Salomão votaram favoráveis a manutenção do prefeito no cargo. Como o pleno do TSE tem sete ministros, se mais dois votarem a favor, Neto fica no cargo. Ou seja: a situação continua indefinida e pode ser resolvida até esta quinta-feira, dia 11.

A audiência que decide sobre o processo de Neto é do tipo virtual, em que os ministros vão lançando seus votos no sistema. O processo referente a Neto faz parte de uma pauta com 75 itens. Os ministros do TSE avaliam cada processo e colocam seus votos no sistema. Quando eles terminarem, os resultados serão informados também pelo sistema.

Entenda o caso

Em 2017, a Câmara Municipal de Volta Redonda votou para rejeitar as contas de Neto referentes aos anos de 2011 e 2013, com a justiça eleitoral local declarando sua inelegibilidade no mesmo ano, por oito anos.

No entanto, Neto foi escolhido em convenção pelo DEM para se candidatar a prefeito em 2020, tendo Sebastião Faria como candidato a vice.

Quando chegou a data das eleições, em 15 de novembro, Neto tinha duas sentenças desfavoráveis a sua candidatura, na Justiça Eleitoral local e no TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral) . Mesmo assim, venceu a eleição no primeiro turno, com cerca de 57% dos votos.