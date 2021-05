Neto tem vitória definitiva no TSE

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 11:46 horas

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto saiu vitorioso no último processo de inegibilidade julgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Com a decisão, a vitória do prefeito de Volta Redonda, que obteve quatro votos pela sua manutenção no cargo, fica consolidada. O recurso especial foi interposto por Almazir Mattos Júnior – um dos autores da ação.

Votaram a favor do prefeito Neto os ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, Mauro Campbell Marques e Luiz Edson Fachin e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.

Ainda não votaram os ministros Luis Roberto Barroso, Luiz Felipe Salomão e Sérgio Silveira Banhos. Ao todo, sete ministros compõem a Corte do TSE. O julgamento esta previsto para terminar às 23h59min desta quinta-feira