Neto vai pedir à Justiça a suspensão de intervenção no Hospital São João Batista e descarta fechamento do comércio

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 09:08 horas

Prefeito eleito quer que Faria, seu vice, assuma o HSJB o mais rápido possível

Volta Redonda – Durante entrevista em uma rádio de Volta Redonda nesta quarta-feira (30), o prefeito eleitor Antonio Francisco Neto (DEM) disse que vai pedir à Justiça a suspensão da intervenção no Hospital São João Batista, decretada no último dia 19 de novembro pelo prazo de 180 dias. Ele também descartou a possibilidade do fechamento do comércio devido a pandemia do novo coronavírus.

O pedido a ser encaminhado ao juiz da 5ª Vara Cível, Alexandre Custodio Pontual, que ordenou a medida, será para que a intervenção seja interrompida a partir do dia 04 de janeiro, quando ele espera que o vice-prefeito eleito, Sebastião Faria, possa assumir a administração do hospital – função que já exerceu em seus governos anteriores.

– Esperamos que, assumindo a administração, possamos fazer o hospital voltar a funcionar normalmente o mais breve possível – disse Neto acrescentando que a situação do hospital é delicada.

Intervenção

A intervenção foi determinada pelo juiz devido a instabilidade administrativa que passou a refletir no atendimento aos moradores de Volta Redonda e da região Sul Fluminense. O hospital estava sendo administrado pela AFNE (Associação Filantrópica Nova Esperança).

O contrato foi rompido pelo governo de Samuca Silva após a organização social ter seu nome envolvido em suspeitas de desvios de recursos da saúde no estado, que levaram ao afastamento do governador Wilson Witzel neste ano.

Comércio

O prefeito eleito revelou que na primeira semana de janeiro de 2021 vai editar um decreto voltado para bares e restaurantes. Segundo Neto, eles poderão funcionar até 24 horas, mas com forte fiscalização da Guarda Municipal para cumprimento das medidas sanitárias , como uso de máscaras e de álcool 70, além do distanciamento social e aferição de temperatura.

– Quem não cumprir, vamos advertir , multar e fechar – destacou o prefeito, comentando que é contra o bloqueio de acesso de pessoas de fora do município por conta da pandemia.

Secretário de Fazenda

Durante a entrevista, Neto demonstrou estar preocupado com o quadro financeiro de Volta Redonda, e revelou que, devido à isso e às dificuldades gerais causadas pela pandemia de Covid-19 está tendo dificuldades de definir quem será o secretário municipal de Fazenda. Ele reafirmou que desejava ter também na Fazenda seu ex-secretário José Carlos de Abreu, mas atendeu ao pedido do prefeito Fernando Jordão, de Angra dos Reis, onde ele está atuando atualmente, para não trazê-lo para Volta Redonda.

De acordo com Neto, pelas informações recebidas da comissão de transição, a prefeitura já tem R$ 78 milhões para pagar só de empenhos de 2020. “E acho que neste montante não está a Light, cuja dívida é de R$ 30 milhões”, declarou.

Novo diretor

Ainda nesta quarta-feira, Neto divulgou que o novo diretor do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) será Abimailton Pratti.