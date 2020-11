Neto vence em Volta Redonda no primeiro turno

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 23:25 horas

Baltazar e Samuca ficam em segundo e terceiro lugar, respectivamente; Neto ainda precisa aguarda julgamento de recursos contra impugnação

Volta Redonda – O ex-prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, ganhou a eleição no primeiro turno, com 57,20% (85.673 votos. Em segundo lugar ficou Paulo Baltazar com 12, 66% (19.961 votos) e o prefeito Samuca Silva ficou com 9,27% (13.889). Granato aparece com 5,34% (7.999 votos), enquanto Hermiton tem 3,93% (5.886) e Juliana vem com 2,40%(3.588 votos). Cida Diogo tem 2,31% (3.459 votos) e Alex Martins 2,38% (3.570 votos).

Apesar da vitória, Neto ainda terá que aguardar o julgamento do embargo de declaração que ele impetrou no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) contra a impugnação do seu registro eleitoral. Se ele perder, ainda pode recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Caso Neto perca em todas as instâncias até o fim do ano, há uma dúvida: se haverá nova eleição majoritária geral em Volta Redonda ou apenas um segundo turno entre os atuais segundo e o terceiro colocados.

Se o TSE decidir a favor de Neto até o fim do ano, ele assume no dia 1º de janeiro.

Caso o processo não tenha sido julgado até o fim do ano, o presidente da Câmara assume provisoriamente a prefeitura. Se a decisão de última instância for favorável a Neto, ele assumirá o cargo. Se for contrária a ele, há dúvidas se haverá um segundo turno entre os atuais segundo e terceiro colocados ou uma nova eleição majoritária.

No início da noite deste domingo, Neto agradeceu a população:

-Eu gostaria muito de agradecer a população, que nos recebeu com muito carinho e nos deu esse voto de confiança. Eu e Faria não vamos decepcionar o povo de Volta Redonda. Temos muita coisa a fazer, olhando principalmente para nossa saúde e para a manutenção dos bairros – disse Neto.

Não é primeira vez que Neto enfrenta os tribunais. Em 2015, Neto conseguiu parecer favorável, em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A disputa durou mais de cinco meses. Neto foi acusado de abuso de poder político e econômico na campanha de 2012, por veiculação de propaganda institucional no site da prefeitura.

Na urna

Neto votou no Colégio Getúlio Vargas, Laranjal, logo cedo e destacou que fez uma “campanha limpa”.

“Fizemos uma campanha limpa, com propostas e pensando o melhor para a população. Acreditamos muito na vitória. Gostaria de agradecer muito, muito o carinho da população, que nos recebeu nestes dias com muito entusiasmo”, ressaltou.

O candidato a vice Sebastião Faria agradeceu a receptividade da população durante campanha eleitoral.

“Esperamos que mais rápido possível possamos começar a trabalhar com os preparativos para o próximo governo. Fizemos uma campanha limpa, sem ataques e mostrando o melhor para a cidade”, disse.