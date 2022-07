Neurocirurgião escreve biografia para entregar a estudantes de Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 19:24 horas

‘Perseverança’ conta a importância dos estudos na trajetória de Valério Marcelino Braga, jornaleiro que se tornou médico

Barra Mansa – O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, recebeu a autobiografia do neurocirurgião da cidade, Valério Marcelino Braga, esta semana. O médico entregou o exemplar pessoalmente, durante encontro na prefeitura. O livro ‘Perseverança – A escalada de um jornaleiro até a neurocirurgia’ conta a trajetória do menino que brincava com itens que hoje manuseia profissionalmente. A publicação, que já concorre ao Prêmio Jabuti, será disponibilizada à Rede Municipal de Ensino com o objetivo de que jovens estudantes tenham acesso à história que revela que os estudos são uma das trilhas que possibilitam a concretização de sonhos e mudança de vida.

O lançamento do livro está marcado para o dia 15 de agosto, em comemoração ao Dia do Estudante (11/08). O horário e local ainda serão confirmados. Além dos exemplares físicos, uma versão em formato digital será disponibilizada gratuitamente aos leitores.

– Agradecemos a oportunidade da Secretaria de Educação estar ao lado do Valério no lançamento de sua biografia. Ele, que tem sua trajetória de vida e profissional intrínseca a da própria cidade, revela detalhes de Barra Mansa muito interessantes. É um livro inspirador pela superação e perseverança, mas também extremamente interessante pela história do nosso município. Utilizar esse exemplo de vida para os alunos da rede municipal é fundamental – destacou o secretário de Educação.

O menino de infância humilde que tinha uma maleta com um papelzinho colado pela mãe com seu nome, Dr. Valério Marcelino Braga, e que entre os brinquedos almejados estava a réplica de um esqueleto, se formou médico em 1999.

Em sua trajetória profissional, fez parte da equipe de Paulo Niemeyer Filho – neurocirurgião de vanguarda entre os especialistas do país e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). Junto a ele, esteve presente na reabilitação do músico Herbert Vianna, após acidente aéreo que o vitimou em 2001.

Nasce um médico

Atualmente, compõe o quadro de especialistas do hospital particular onde nasceu, em Barra Mansa. Em sua biografia presta homenagem ao médico que o ‘trouxe ao mundo’, Dr. Ivan Bueno, e de quem recebeu o primeiro bisturi para que operasse a seu lado, já como neurocirurgião da mesma unidade de saúde em questão.

– Eu prestava atenção em quem tinha conseguido e percorrer aquele caminho para concretizar meu objetivo de ser médico. Quero que meu livro sirva de ferramenta para o indivíduo ter percepções como ele também pode conseguir. É fato que as dificuldades foram muitas, mas tenho certeza que elas vêm para nos engrandecer. Temos que aproveitar os obstáculos como combustíveis para realizarmos coisas boas. Na minha vida foram como propulsores de um foguete que me levaram aonde eu queria chegar – destacou Valério.

“Já está valendo”

Egresso do Colégio Municipal Marcello Drable, no Ano Bom, Valério considera uma obrigação a devolutiva de um livro a quem contribuiu para sua formação.

– Durante o processo de produção da biografia, me fizeram a seguinte observação: ‘você é um neurocirurgião que trabalhou com Paulo Niemeyer; certamente encontrará patrocinadores para o livro’. Respondi que meu objetivo não era comercializá-lo, mas terminar o exemplar com meu nome para que os jovens tenham acesso facilmente e possam lê-lo. Se daqui a 10 ou 20 anos, um deles bater em meu ombro dizendo que seguiu o que está escrito ali, já está valendo – concluiu Dr. Valério.