Ninguém aguenta mais: ‘Pó preto’ da CSN inferniza VR há mais de uma década

Volta Redonda – A poluição emitida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) chegou a níveis tão intoleráveis que até o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, reagiu. Na segunda-feira (24), ele anunciou o envio de um ofício à siderúrgica cobrando celeridade nos reparos das sinterizações – setores que mais emitem os poluentes atmosféricos, conhecidos na cidade do aço como ‘pó preto’.

Coincidência ou não, as milhares de reclamações de moradores e trabalhadores da cidade, sobretudo nas redes sociais, somadas à declaração do prefeito Neto, fizeram com que a CSN desligasse um dos sinterizadores no final da manhã desta terça-feira (25).

De acordo com a CSN, o setor ficará parado por 21 dias, a contar desta quarta-feira (26), para reparos.

Com o equipamento desligado, o céu se tornou um pouquinho mais azul, mas a população ainda não está convencida de que haverá uma solução definitiva para o problema. “Chegou a esse ponto porque nada foi feito anteriormente”, resumiu um internauta no perfil do DIÁRIO DO VALE no Instagram.

“Minha conta de água triplicou, já que varrer não adianta. Fico imaginando como estão os pulmões da nossa população”, afirmou outra leitora. “Eu moro bem de frente, no último andar de um prédio no alto do morro. Não tem uma árvore sequer para filtrar. A gente varre e em meia hora o chão chega a estar escorregadio de tanto pó”, reclamou uma terceira.

“A população está reclamando disso, diariamente, há anos”, cravou mais uma leitora. “Nunca foi tão impossível de morar viver nessa cidade como agora! O pó da CSN já chegou em bairros que achávamos impossíveis de chegar, como Mirante da Colina e Açude! É o fim!”, acrescentou outra leitora aos quase 300 comentários.

Todos têm razão. E acrescentam à lista interminável de reclamações – justas, diga-se de passagem – o fato de idosos e crianças, sobretudo, estarem à mercê de doenças pulmonares e alérgicas, incluindo rinite, asma e dermatite atópica, justamente no período de seca, o que piora a situação. Todos recorrendo ao uso de antialérgicos, soro fisiológico e descongestionantes nasais para conseguir, simplesmente, passar pelo dia.

Pelo menos uma década de promessas

A briga da população volta-redondense com a poluição que a CSN despeja sobre a cidade não é nova. Apesar das promessas que vêm se arrastando há anos, dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) assinados junto ao Ministério Público (MP), das multas, a situação não muda. Pelo contrário, piora. Um levantamento rápido na internet dá a dimensão do problema: na última década, as reuniões entre o Poder Público e a CSN têm sido um festival de promessas, debates e manchetes. Apenas.

Em 2014, o Inea realizou uma inspeção na Sinterização #4 da CSN em Volta Redonda, identificando uma significativa quantidade de material particulado acumulado no pátio, sem limpeza há três meses, o que foi classificado como situação crítica.

No ano de 2015, o Ministério Público Federal (MPF) solicitou a suspensão das atividades da CSN por descumprimento de obrigações estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Inea. Para o MPF, a CSN tem adotado a prática de assinar acordos e TACs como forma de garantir a atividade da empresa sem ter que cumprir todas as exigências da licença da operação.

Em 2017, o MPF voltou a intervir, requerendo o fechamento das sinterizações da CSN devido a questões ambientais. A empresa defendeu-se argumentando que respeita os índices legais de emissões de particulados, contestando a necessidade do pedido.

Em 2019, a CSN anunciou a realização de testes com equipamentos para minimizar a emissão de material particulado, conforme previsto em TAC assinado com os órgãos ambientais do estado do Rio de Janeiro. Os testes envolveram o uso de dois pulverizadores de água para supressão de poeira.

Em 2022, o prefeito Neto pressionou por mais agilidade no cumprimento das ações estipuladas em TAC assinado em 2018 com o Inea, com prazo de conclusão até agosto de 2024. Ele destacou a crescente insatisfação da população local com a poluição do ar.

À época, Neto declarou: “Em todos esses anos como prefeito, não me lembro de ter visto a situação como está e de ouvir tanta reclamação dos moradores. Sabemos que, pelo TAC, a CSN tem um prazo até agosto de 2024 para implantar as medidas eficazes de controle da poluição do ar, mas a população não aguenta mais. É preciso que algo seja feito com urgência”.

No mesmo ano, a prefeitura realizou uma nova vistoria na CSN para verificar as medidas adotadas contra a poluição. Foram tomadas medidas paliativas, como máquinas varredeiras e aumento do contingente de pessoal para limpeza.

Em 2023, a CSN adquiriu precipitadores eletrostáticos para resolver o problema do pó preto das sinterizações. A empresa procurou o prefeito Neto para apresentar ações imediatas contra o pó preto, incluindo cronograma de medidas e prestação de contas, além de novos equipamentos como caminhões com aspersão de polímero, substância que se solidifica e cria uma espécie de capa sobre as pilhas de particulados.

O maquinário da empresa foi ampliado com acréscimo de cinco tratores de varrição e dois caminhões-pipa. O polímero jogado em cima das pilhas, de cor verde, se tornou rosa em outubro, mês de Conscientização ao Câncer de Mama. Uma triste ironia.

Já em 2024, a siderúrgica confirmou a paralisação da Sinterização #4 para troca e reparo de filtros contra o pó preto. A interrupção iniciada em 21 de maio tinha previsão de 15 dias, seguida pela parada programada nas Sinterizações #3 (22 dias) e #2 (10 dias). Em 24 de junho, o prefeito Neto solicitou à CSN maior celeridade nos reparos das sinterizações, refletindo a contínua pressão por soluções efetivas para a poluição causada pela empresa.