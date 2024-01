Nissan abre vagas em Resende

A fábrica da Nissan, em Resende, está com vagas abertas para Operador de Produção e Operador de Logística. Interessados devem ter ensino médio completo, disponibilidade de horário e, preferencialmente, experiência em indústria automotiva. Para a vaga de Operador de Logística, é necessário também ter formação em NR11, que trata do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.

Descrição do cargo

Os candidatos selecionados irão efetuar as atividades inerentes à sua equipe de trabalho, sempre em conformidade com seu tempo de ciclo de produção, conforme os padrões de segurança, qualidade e meio ambiente. As principais atribuições de cada função são:

Operador/Operadora de Produção

Garantir a qualidade da produção respeitando as regras de autocontrole;

Conferir o abastecimento das peças necessárias para a alimentação do seu posto de trabalho;

Controlar os parâmetros do processo de fabricação que fazem parte dos planos de vigilância da equipe de trabalho;

Operar na cadência imposta pela linha de produção e dos semi-conjuntos;

Montar manualmente, com a ajuda de instrumentos ou meios auxiliares, peças, componentes ou semi-conjuntos já fabricados, segundo o modo operatório descrito no SOS – Standard System Sheet;

Efetuar a escolha das peças e instrumentos correspondentes ao produto a ser montado;

Realizar reparos/manutenção e controle de qualidade de 1º nível;

Participar nos reparos das avarias das instalações, nos círculos de qualidade e nos procedimentos de progresso da equipe de trabalho, na otimização dos trabalhos desenvolvidos nos postos da equipe de trabalho e nas atividades pontuais de retoque fora do fluxo;

Realizar tarefas que envolvam: instalação, montagem, fixação, alinhamento, fiação, conexão, solda, lixamento, pintura, costura, colagem, corte, ou a elaboração de peças de produtos;

Saber operar ferramentas pneumáticas ou ferramentas manuais que são usadas ​​em muitas áreas de trabalho de montagem;

Propor melhorias constantes;

Garantir o cumprimento das normas de segurança pessoal e do local de trabalho;

Garantir o cumprimento das normas de meio ambiente no local de trabalho; Garantir a conservação do patrimônio da empresa;

Participar de programas institucionais da empresa;

Manter a organização e limpeza de seu posto de trabalho.

Operador/Operadora de Logística

Operar equipamento motriz de logística (empilhadeira/rebocador) conforme regras internas estabelecidas;

Descarregar veículos ou containers com materiais;

Efetuar o recebimento sistêmico de peças produtivas usando sistema corporativo;

Armazenar peças produtivas conforme orientação de endereçamento;

Assegurar o abastecimento da linha de produção conforme demanda;

Realizar contagem cíclica e inventário de peças produtivas;

Carregar veículos ou containers com embalagens vazias retornáveis;

Manter uma boa condição das identificações de peças no estoque e borda de linha;

Propor melhorias constantes;

Garantir o cumprimento das normas de segurança pessoal e do local de trabalho;

Garantir o cumprimento das normas de meio ambiente no local de trabalho; Garantir a conservação do patrimônio da empresa;

Participar de programas institucionais da empresa;

Manter a organização e limpeza de seu posto de trabalho.

Requisitos