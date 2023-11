Nissan anuncia investimentos com a presença de Claudio Castro - Diário do Vale

Rio e Resende – O governador Cláudio Castro participará, nesta terça-feira (07/11), às 10h30, de cerimônia no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Sul Fluminense, para o anúncio de investimentos da empresa no Rio. O evento contará também com a participação de Makoto Uchida, CEO e presidente da Nissan Motor Co., além de outras autoridades e executivos da Nissan.

A Nissan está presente na região Sul Fluminense desde abril de 2014, quando inaugurou o Complexo Industrial de Resende. Desde sua inauguração, mais de 590 mil veículos e 570 mil motores foram produzidos na fábrica. Desses, 85 mil foram exportados para a América Latina.

O planejamento estratégico da companhia para o mercado brasileiro até 2025 prevê a chegada de dois novos SUVs. Makoto Uchida reuniu-se na segunda-feira, 6, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, em Brasília, DF.

O Brasil, de acordo com Uchida, é uma das regiões estratégicas para o crescimento global da Nissan, que tem como objetivo dobrar sua participação de mercado, que em outubro chegou a 3,9%. A companhia pretende aumentar seus investimentos no País e fortalecer a sua rede de fornecedores, para ampliar as exportações de Resende para a América Latina.

SERVIÇO:

Dia: 07 de novembro (terça-feira)

Horário: 10h30

Endereço: Avenida Nissan 1500, Polo Industrial, Resende

Acesso de imprensa e convidados: Portaria 3