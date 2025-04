Nissan inicia produção do novo Kicks em Resende

Resende – A Nissan oficializou, nesta terça-feira (15), o início da produção do novo modelo do SUV Kicks no Brasil. O anúncio foi feito na planta da montadora, em Resende, durante um encontro com jornalistas, que puderam visitar a linha de montagem, conhecer as inovações tecnológicas implementadas na fábrica e ver, em primeira mão, o novo modelo da montadora japonesa.

Com um investimento de R$ 2,8 bilhões entre 2023 e 2025, a unidade de Resende passou por um processo robusto de modernização, incorporando avanços em robotização e tecnologia. A partir dessas melhorias, a fábrica agora produz os modelos do Nissan Kicks 2026, marcando uma nova fase da montadora no Brasil.

Durante a coletiva de imprensa, o presidente da Nissan América do Sul, Guy Rodríguez, o presidente da Nissan Brasil, Gonzalo Ibarzábal, e o diretor sênior de Produção da Nissan, Marcelo Marchiori, destacaram o entusiasmo da empresa com o novo momento. “Estamos entusiasmados com o futuro”, afirmou Rodríguez, ressaltando a importância do mercado brasileiro para a marca.

Segundo ele, o anúncio do investimento, feito em novembro de 2023, foi o ponto de partida para a nova fase da planta fluminense. “Foi o começo de todo o trabalho que tem sido feito em Resende. Em um ano, houve um crescimento de 24% nas vendas do Kicks Play. Isso demonstra a qualidade do produto e a aceitação do mercado”, disse o executivo.

A unidade da Nissan na América Latina representa 15% das vendas globais da companhia, e a planta de Resende tem papel estratégico nesse cenário. Ainda segundo Rodriguez, o Brasil e a América Latina são mercados fundamentais para a Nissan Global. Ele aproveitou para anunciar que a unidade no Sul Fluminense vai aumentar a produção e gerar, com isso, 400 novos empregos.

Mais um SUV

De acordo com Guy Rodríguez, há planos para ampliar a atuação da fábrica com a produção de um novo SUV — ainda a ser anunciado — que será exportado para 20 países da América Latina. “É o nosso foco, o plano de produção que temos para frente”, adiantou.

Sobre a nova geração do Kicks, já em produção, o presidente da Nissan América do Sul explicou que a plataforma de montagem já permite, inclusive, a eletrificação. “O foco, neste momento, está na produção do modelo atual, mas sempre analisando as possibilidades futuras”, completou.