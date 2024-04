Nissan Resende cresce 32% em um ano

Resende – Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, o diretor sênior da fábrica da Nissan em Resende (RJ), Marcelo Marchiori, detalha como a empresa busca a valorização dos profissionais, a diversidade, a inclusão e a equidade no ambiente de trabalho.

A entrevista foi realizada durante visita de jornalistas da região à fábrica da montadora japonesa, na última terça-feira (16), quando a empresa completou 10 anos de operação em Resende.

Marchiori explica como está sendo implementado o plano de expansão que tem investimentos de R$ 2,5 bilhões. Em 2025, fábrica começa a fabricar dois novos SUVs e um novo motor turbo.

O diretor fala com entusiasmo sobre a Caminhada pela Igualdade Racial, que transformou as relações internas e externas dos mais de 2 mil colaboradores e ressalta, ainda, que a empresa valoriza a mão de obra local e aprecia as experiências e qualidades dos colaboradores, reconhecendo que o resultado da Nissan está diretamente ligado às capacidades dessas pessoas.

Marcelo Marchiori também revela que, graças ao potencial dos funcionários, a fábrica cresceu 32% no ano passado (2023).

Sobre o crescimento feminino no ambiente industrial, o diretor foi enfático: no último Programa de Estágio da Nissan, 54% dos participantes eram mulheres, e no Programa Jovem Aprendiz, 58% eram do sexo feminino.

Marcelo é formado em Engenharia Mecânica pelo estado de Santa Catarina, possui MBA em Planejamento e Gestão de Negócios pela FAE (Curitiba-PR) e MBE em Finanças pela HEC Montréal, Canadá. O executivo possui um longo histórico de liderança, tendo trabalhado em cargos de destaque nas empresas Renault e Embraco.

Confira:

Diário do Vale – Como resumir a gestão de pessoas nestes 10 anos da Nissan na região Sul Fluminense?

Marcelo Marchiori – Temos valorizado cada vez mais a mão de obra local. Estamos desenvolvendo a diversidade, equidade, a inclusão. Temos um trabalho muito forte de liderança. Consideramos que as pessoas trazem suas experiências para nós e fazemos a devida inclusão, antevendo que solução e resultado estão ligados à capacidade dessa pessoa de entregar soluções – indiferente do credo, da raça, do gênero.

Enxergamos as pessoas pelo seu potencial de brilhar. Com isso, procuramos cada vez mais desenvolver a região.

A fábrica tem um potencial enorme de crescimento pela frente. Temos dois novos SUVs e um motor turbo que estão chegando.

Crescemos 32% no ano passado, o que demonstra a força da marca e o poder de tornar a região cada mais forte. Assim, a sociedade local pode receber novos empregos, novas oportunidades e novos crescimentos. Fizemos 95 promoções em 2023. Já vejo a transformação que estamos trazendo para a região e para a nossa Nissan.

Diário do Vale – Qual é o segredo do sucesso? Seria o DNA japonês com a diversidade do Brasil ou a gestão de pessoas?

Marcelo Marchiori – Hoje, o grande diferencial que temos dentro da Nissan são as pessoas. Então, o trabalho que venho executando com meus liderados está ligado a desenvolver a liderança. Na liderança, a gente tem algumas bases, e a principal é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas para que tenhamos um ambiente seguro de trabalho.

Quando eu falo de segurança, não significa só ergonomia, postos de trabalho ajustados, significa proporcionar segurança emocional para que as pessoas tenham um ambiente onde elas não se sintam criticadas, julgadas. E com isso, a pessoa pode externar os seus potenciais através de uma troca livre de ideias.

Falamos que o conhecimento não tem hierarquia. Decisão tem, mas conhecimento não tem hierarquia. Se a pessoa tiver a liberdade de expor seu pensamento sem ser julgada até a tomada de decisão, há um ambiente seguro. Neste ano, temos desenvolvido não apenas ações de liderança, mas também de desenvolvimento emocional, de como lidar com frustações no ambiente em que vivemos atualmente.

A gente fala de uma geração que posta na internet e espera ‘like’, uma geração que faz apresentações e espera elogio; mas como desenvolver as pessoas através de perguntas poderosas que sejam capazes de fazê-las pensar?

Hoje, a Nissan vem contribuindo muito com desenvolvimento profissional, visto que a gente evoluiu na nossa pesquisa interna: foram nove pontos nos últimos dois anos, e somos considerados a segunda melhor fábrica da Nissan para se trabalhar na América.

Diário do Vale – Quais são os projetos que a Nissan desenvolve para que os colaborados sejam de fato cuidados?

Marcelo Marchiori – Nós desenvolvemos, com o apoio do grupo W-Power (Women Power), uma ação para acolhimento a mulheres, o Projeto “Café com Elas”, que consiste em encontros periódicos para escutar as necessidades das operadoras. Um ambiente seguro, onde elas podem compartilhar suas visões sobre como a empresa pode seguir avançando no tema.

Para promover a inclusão na linha de montagem, pintamos parte das faixas de pedestres do Complexo Industrial de Resende com as cores do arco-íris, simbolizando o movimento LGBTQIA+, algo inédito nas fábricas brasileiras.

Já com foco nas pessoas com deficiência, a Nissan realizou um treinamento de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para mais de 60 funcionários e disponibilizou o curso na plataforma de treinamento online da empresa. Além disso, elaboramos uma ferramenta de tecnologia assistiva para auxiliar na comunicação de deficientes auditivos.

Também produzimos uma Cartilha Racial Infantil para incentivar os funcionários a terem conversas inclusivas com as crianças em casa, bem como a Caminhada pela Igualdade Racial, um evento para promover reflexões sobre o racismo estrutural.

Diário do Vale – Como a diversidade contribuiu com o crescimento da fábrica?

Marcelo Marchiori – Unimos os ensinamentos e tradições japonesas, que têm foco em qualidade e segurança, com a criatividade e a motivação brasileira em uma fusão de culturas e diversidade. Esse foi o diferencial.

A Nissan Resende em números

Inauguração: 15 de abril de 2014

Área total: 3.050.000 m²

Área construída: 220.000 m²

Capacidade de produção: 200.000 veículos e 200.000 motores em 3 turnos

(atualmente, opera em 2 turnos)

Funcionários: 2.050 (3.000 incluindo terceiros)

Automatização: 113 robôs 176 AGVS (Automatic Guided Vehicles), robôs

Autoguiados que conduzem carrinhos de peças e plataformas

Veículos: Nissan Kicks

Motores: 1.6 16v flexfuel

619.453 veículos produzidos (até março de 2024)

604.940 motores produzidos (até março de 2024)