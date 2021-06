Nissan suspende por cinco dias produção em Resende por falta de peças

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 11:00 horas

Resende – A Nissan suspenderá a produção durante cinco dias em Resende por falta de peças, assim como está ocorrendo com outras montadoras do país. O presidente da Nissan Mercosul, Airton Cousseau, afirmou que a paralisação ocorrerá em dias alternados agora no mês de junho. Cerca de dois mil trabalhadores, entre funcionários terceirizados e diretos, serão afetados com a decisão. anunciada nesta terça-feira, dia 01.

Detalhe: a fábrica da Nissan em Resende produz atualmente o SUV Kicks – modelo mais vendido da marca japonesa no Brasil – e o sedã V-Drive. Além disso, a fábrica fluminense é uma das cotadas para produzir o futuro mini-SUV Magnite em 2022. As informações são do portal “Terra”.

A montadora japonesa também suspenderá temporariamente em junho a produção em unidades do Japão e México, dois mercados importantes para a marca. No Brasil, a Nissan vendeu 22.627 unidades até abril deste ano, sendo 13.040 do SUV Kicks.