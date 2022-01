Niterói registrou em dezembro de 2021 o menor índice de crimes em 18 anos

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2022, 16:52 horas

Niterói- O município de Niterói registrou em dezembro do ano passado os menores índices criminais desde 2003, quando iniciou a série histórica feita pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Dentre os crimes analisados, o que mais chamou a atenção foi a redução no roubo de rua (que é o somatório de roubo a pedestre, de aparelho celular e em ônibus). Em dezembro de 2021 foram registradas 91 ocorrências, que já chegaram a 511 casos em 2016. Os bons resultados incluem o município vizinho de Maricá.

Outro roubo que teve grande queda foi o de veículos, que registrou 30 roubos em dezembro de 2021, bem menos que os 201 registros ocorridos, no mesmo período, em 2018.

– Esse resultado foi alcançado devido a um trabalho de integração do Segurança Presente, 12º Batalhão da PM e a sociedade civil. Desde que o Estado assumiu a gestão da Operação Segurança Presente em Niterói, os indicadores de segurança no município têm melhorado a cada mês – disse o governador Cláudio Castro.

Na cidade, também houve uma redução na letalidade violenta. Em 2003, no início da série histórica do ISP, o mês de dezembro registrou 19 vítimas, já em dezembro do ano passado foram seis.

Em dezembro de 2016, Niterói registrou 29 roubos de carga e, neste mesmo mês em 2021, esse crime teve grande queda e fechou o mês com 10 registros.

Sobre a Operação

A Operação Segurança Presente em Niterói realiza patrulhamento em Icaraí, Santa Rosa, Centro, Barreto, Fonseca, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Região Oceânica e Pendotiba. O policiamento é feito diariamente a pé, de moto, em viaturas e motocicletas das 5h às 2h.

Desde setembro de 2021, quando houve a mudança na gestão, a Operação conduziu 200 pessoas a delegacias e capturou 22 foragidos da Justiça.