Nível do Rio Paraíba do Sul começa a baixar após Furnas reduzir a vazão

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 18:13 horas

Defesa Civil de Barra Mansa pediu que medida fosse adotada na represa. Água já escoou nos bairros Vista Alegre, Vila Maria e Eduardo Junqueira; além do distrito Floriano. Via de aceso ao Fórum, no Centro, também está sendo desobstruída

Barra Mansa – O nível do Rio Paraíba do Sul começou a baixar na tarde deste sábado, 05, em Barra Mansa, após a Represa de Furnas reduzir a vazão de água. A medida foi solicitada pela Defesa Civil, pois a cheia do rio já havia tomado ruas dos bairros Vista Alegre, Vila Maria e Eduardo Junqueira; além do distrito Floriano e a Avenida de Argemiro de Paula Coutinho, no Centro.

“O sistema de monitoramento de Furnas chegou a sair fora do ar, mas quando foi atualizado, constatamos que a vazão estava a 440 m³/s, o que estava dentro da vazão mínima, reduzindo para 315 m³/s. A vazão do rio estava a 934 m³/s; o que é muito alto. Horas após pedirmos para que essa vazão fosse reduzida na represa, a do Paraíba do Sul caiu para 315 m³/s. A água que havia tomado vários pontos da cidade, começou a escoar”, disse o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, acrescentando:

“O nível do Rio Paraíba do Sul em Barra Mansa chegou a atingir 4,46m hoje, sendo que o normal é de 2,50m. Consideramos 4,5m como crítico, para se ter uma ideia. Após a redução da vazão, por volta das 14h, o nível começou a baixar e às 17h já estava em 4,23m. As ruas foram ficando desobstruídas”, explicou João.

Equipes do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) irão até os locais para fazerem a limpeza das vias.

Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar as equipes através dos números 199 ou (24) 3028-9370. Se alguma família ficar ilhada devido a alagamentos pode acionar o Corpo de Bombeiros através do 193.