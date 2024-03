No Dia da Mulher, homem que agredia companheira é preso em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Uma mulher de 49 anos de idade, moradora de Barra do Piraí, recebeu um ‘presente’ inusitado nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. Seu ex-companheiro, que a agredia há meses – mas sem deixar marcas ou testemunhas que pudessem denunciá-lo – foi preso por agentes da 88ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado titular Antônio Furtado.

De acordo com Furtado,a vítima relutou meses em fazer o registro da ocorrência – o que só aconteceu na noite de quinta-feira (7), quando foi encorajada por uma amiga a fazer a denúncia. A amiga ofereceu-lhe abrigo e também à sua filha. Segundo depoimento da vítima, as agressões eram mais frequentes quando preso, usuário de cocaína, consumia a droga.

“O dever da Polícia é agir para evitar e punir crimes. Este homem claramente estava numa escalada criminosa e, a cada dia, ancorado no silêncio da vítima e no ciúme doentio dele, aproximava-se da prática de um feminicidio. As estatísticas mostram que uma mulher é assassinada no Brasil a cada seis horas. É um número vergonhoso e toda sociedade precisa enfrentar tal problema e agir”, comentou Antônio Furtado.

