‘No Limite’ tem dois moradores da região como participantes

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 19:03 horas

Sul Fluminense – Após o fim do Big Brother Brasil (BBB), que contou com a participação do voltarredondense Eliezer, um novo reality vai começar na TV Globo com outros dois moradores da região. Trata-se do psiquiatra Adriano Gannam, de 42 anos, e o estudante Charles Gama, de 29 anos. Eles são, respectivamente, moradores de Volta Redonda e Angra dos Reis.

Durante a apresentação dos participantes do reality na noite desta terça-feira (26), Gannam disse não ter medo desafios e afirmou que sairia bem nas provas de lógica e resistência, sobretudo, mental.

Natural de São Lourenço-MG, Adriano afirma que não está para brincadeira e pretende usar um mecanismo diferente para se dar bem no jogo! “Eu me considero manipulador. Sei ser bem convincente quando eu quero”.

Já Gama é estudante de doutorado de uma universidade europeia. Ele pratica natação, corrida de rua e exercícios aeróbicos. Em sua apresentação afirmou que acredita em sua força física e intelectual.

A nova temporada de “No Limite” estreia na próxima terça-feira (3).