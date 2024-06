No sábado, ExpoRio Turismo aposta no entretenimento

Rio de Janeiro – O terceiro dia de ExpoRio Turismo contou com agitação nas áreas de atrações, como a participação do público na Orla #tônoRio, nas áreas externas destinadas ao voo livre, à observação de estrelas, além da parede de escalas. No último sábado (29), cerca de cinco mil pessoas passaram pelo evento.

A feira é promovida pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio. Além disso, conta com a parceria institucional da Fecomércio RJ e apoio do Sesc RJ e do Senac RJ.

O evento acontecerá até este domingo (30), apresentando os atrativos das vertentes de Negócios, Cultura, Gastronomia, Artesanato, Produtos Rurais e Palestras, além de shows musicais.

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destacou a potência das áreas de atração para a divulgação do estado e a importância de trazer a cultura das cidades para dentro da ExpoRio Turismo.

“As atrações têm sido um grande sucesso nesses últimos dias, sobretudo para crianças e famílias, que aproveitam o fim de semana de descanso para descobrir um pouco da cultura, gastronomia, história e atrativos turísticos das nossas 92 cidades. A área de palestras tem debatido temas de relevância para o turismo nas 12 regiões turísticas, atraindo muitos interessados”, ressalta o secretário.