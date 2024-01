No Senado, Flávio Bolsonaro quer acabar com ‘saidinhas’ de presos

País – A semana foi marcada por pelo menos dois episódios envolvendo presos que foram beneficiados com a ‘saidinha’ de fim de ano. Em Resende, um deles – condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas – chegou a ser preso pela Polícia Militar, mas tentou fugir novamente, nesta quarta-feira (11), enquanto era transferido da 89ª Delegacia de Polícia para a Casa de Custódia, em Volta Redonda. Depois de ter agredido um policial civil, ele foi recapturado pela PM às margens do Rio Paraíba do Sul.

O outro caso, bem mais grave, envolve o assassinato de um policial militar de 29 anos. Milton Roger Dias da Cunha foi baleado na cabeça durante um confronto no domingo (7), em Belo Horizonte (MG). O autor dos disparos que mataram o agente era um criminoso também beneficiado pela ‘saidinha’ de Natal.

No estado do Rio, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), quase 1.800 detentos foram contemplados com o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL). Desses, pelo menos 250 ainda são considerado foragidos da Justiça. A questão, que atinge todos os estados da federação, fez com que o Senado se movimentasse no sentido de revisar institutos penais, como a saída temporária de presos.

Fim do benefício

A Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado está analisando o projeto de lei 2.253/2022 – em trâmite há 11 anos –, que propõe o fim das ‘saidinhas’. O texto prevê, ainda, a exigência de exames criminológicos para a progressão de regime de pena e o monitoramento obrigatório para todos os detentos que passam para os regimes aberto ou semiaberto.

“Têm sido recorrentes esses acontecimentos de saídas temporárias que, em vez de servirem a uma proposta de ressocialização, têm sido um instrumento de permitir a liberdade daqueles que não têm condição de estar em liberdade. O que eu disse ao manifestar os meus sentimentos pela morte do policial e minha solidariedade à Polícia Militar de Minas Gerais é que, além desse fato, houve outros fatos nos últimos tempos que ensejam uma reflexão profunda da política brasileira e da sociedade brasileira em relação à segurança pública ao sistema penal”, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

De acordo com ele, a Segurança Pública é papel do Poder Executivo, e as decisões sobre livramentos condicionais e saídas temporárias competem ao Poder Judiciário. A parte que cabe ao Legislativo, e que ele garantiu que será feita, é elaborar leis mais firmes sobre o assunto.

“Temos que fazer leis que sejam firmes, que sejam claras, que sejam aplicáveis para poder cumprir a finalidade do Direito Penal, para que aqueles que cometem crime possam ter as suas penas aplicadas, mas ao mesmo tempo sempre acreditar que essas pessoas que recebem pena podem ser recuperadas, então é esse nosso papel no Congresso Nacional”, afirmou.

Análise a partir de fevereiro

Após 11 anos tramitando na Câmara, o Projeto de Lei (PL) 2.253/2022 (PL 583/2011 na casa de origem, Câmara dos Deputados) começou a ser analisado pelos senadores em 2022. Desde então, já houve audiência pública sobre o tema e foram apresentados dois relatórios pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o último deles em outubro. A expectativa é de que a comissão analise o texto a partir de fevereiro, após a volta do recesso parlamentar.

Ao falar sobre o projeto, Flávio Bolsonaro disse considerar as saidinhas um desrespeito com as vítimas. Na visão do senador, senadores da base do governo estão atrapalhando a tramitação do projeto. “Nós, da oposição, vamos priorizar a aprovação desse projeto para proteger as vítimas e a sociedade e não os bandidos”, disse ele em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Com informações da Agência Senado.

Valor previsto na venda de biscoitos e chocolates em presídios do RJ é de R$ 260 milhões

O deputado estadual Filippe Poubel (PL) disse nesta quinta-feira (11) que pediu explicações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) sobre a contratação, com dispensa de licitação, de uma empresa para administrar a venda de produtos em presídios através de maquininhas de pagamento. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) também foi instado a averiguar.

De acordo com a denúncia, a empresa tem menos de um ano de funcionamento e capital social de R$ 2 mil, mas foi contratada pelo valor de R$ 17 mil, sendo que vai administrar em torno de R$ 260 milhões, que é o valor previsto na venda de biscoitos, chocolates, refrigerantes, entre outros produtos, nas cantinas de presídios.

Além do valor do contrato, preocupa o deputado Filippe Poubel o risco de detentos terem acesso à internet, visto que para utilização das maquininhas de pagamento no débito ou crédito, é necessário estar conectado.

“Querem facilitar a vida da vagabundagem”, criva Poubel. “A denúncia que chegou ao nosso gabinete é grave e com indícios de corrupção milionária. Já pedi explicações à Seap e acionei o Tribunal de Contas do Estado para adoção de medidas cabíveis. Queremos esclarecer tudo bem direitinho”, conclui o parlamentar.