Noite de pop, rock e MPB em Volta Redonda com a banda Tem Amor

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 16:08 horas

Show gratuito de lançamento do álbum Lupa será no Teatro Gacemss 2 dia 3 de setembro

Volta Redonda – Desde 2015, a banda carioca Tem Amor espalha amor em forma de música por onde passa e neste mais recente trabalho “Lupa” lança um olhar mais cuidadoso e profundo sobre todo tipo de preconceito e amplia a visão sobre o mundo e as pessoas, a fim de provocar maior empatia em todos e frear discursos de intolerância e ódio.

E como há muito amor em Volta Redonda, sábado dia 3 de setembro, às 20h30, Ramon Matheus (voz), Ébano Machel (baixo e voz) e Zé Mário (bateria) sobem ao palco do Teatro Gacemss 2, acompanhados por guitarra e trompete, instrumento que confere singularidade à sonoridade pop, rock e MPB da banda, para um show aberto ao público e gratuito, basta levar 1kg de alimento não perecível para doação.

O repertório mescla músicas autorais com versões de “Flutua”, de Johnny Hooker e “Pra você dar o nome”, de 5 a seco, e convida o público a diversas sensações boas. Seja para cantar com olhos fechados, para sentir saudade, para se reapaixonar por seu amor, ou para pular, cantando alto com as músicas mais enérgicas da banda. Há um momento de expurgo aos embustes que já cruzaram pela vida. Tudo isso com muita emoção e sorriso largo.

Tornou-se necessário fortalecer o amor como antítese ao discurso de ódio vigente, espalhar empatia e sinalizar que toda forma de amor é válida.

Serviço

Show da Banda Tem Amor – lançamento do álbum LUPA

Única apresentação

Sábado, dia 3 de setembro de 2022, às 20h30

Local: Teatro Gacemss 2

Endereço: Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, 315, Vila Santa Cecília, Volta Redonda

Ingressos: gratuitos, levar 1kg de alimento não perecível

Classificação: livre

Lotação: 115 lugares

Informações: (24) 3343-1770/ 98834-2656