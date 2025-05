‘Non Habemus Papam”: Primeiro dia de conclave termina sem escolha de novo pontífice

Vaticano – O primeiro dia do Conclave terminou sem a escolha de um novo papa no Vaticano. Nesta quarta-feira (7), a clássica fumaça preta foi vista saindo da Capela Sistina, indicando que nenhum dos cardeais reunidos recebeu os dois terços dos votos necessários para eleger o novo pontífice. No primeiro dia, apenas uma votação é realizada. A partir desta quinta-feira (8), serão feitas quatro votações por dia, com um recesso de 24 horas caso a reunião atinja quatro dias.

Fiéis se reuniram na Praça São Pedro, apesar de a tão esperada fumaça branca nunca ter sido vista no primeiro dia dos conclaves da Era Moderna. Nesta edição da conferência, são necessários 89 votos para que seja validada a eleição.

A partir desta quarta, as fumaças devem ser liberadas por volta dos seguintes horários (de Brasília):

5h30 – somente se for branca (for escolhido o novo papa);

7h – Preta ou branca

12h30 – somente se for branca (for escolhido o novo papa);

14h – Preta ou branca