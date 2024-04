Norueguês é preso por descumprir medida protetiva em Mangaratiba

Os agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar foram informados pela vítima sobre o descumprimento e que o suspeito já não estaria mais no local. Os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar o homem. Durante a abordagem, o suspeito não soube se comunicar em português e a companheira dele alegou que o encontro com a vítima teria sido por acaso.

Homem é preso com drogas no Roberto Silveira, em Barra Mansa