Nos acréscimos, Voltaço vence a primeira na Série B

Volta Redonda – O Voltaço, enfim, venceu pela Série B do Brasileirão: 1 a 0 sobre o Paysandu, neste sábado (3), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada. A vitória veio depois de uma atuação com esquema tático diferente. O técnico Rogério Corrêa colocou o time em campo com 3 zagueiros.

A alteração tirou o volume do Volta Redonda no meio-campo e o Paysandu começou melhor. Aos 25 minutos, um susto: o zagueiro Gabriel Pinheiro foi injustamente expulso após falta no goleiro Matheus Nogueira. Por sorte, o VAR corrigiu o árbitro de campo e o cartão vermelho foi substituído por um amarelo. Daí em diante, o Voltaço dominou as ações. Sanchez, Robinho e Hyuri foram os autores das melhores chances, mas ficaram no quase.

Na segunda etapa, a situação foi parecida. Mais ofensivo, o Paysandu começou melhor. O Voltaço demorou a reagir, mas, com as substituições, passou a controlar o jogo. E empilhou oportunidades. Mas Mirandinha, Robinho, Sanchez, Hyuri e Matheus Lucas desperdiçaram. Quando um novo empate parecia certo, veio o gol salvador. Aos 49 minutos, Naninho cobrou escanteio e o zagueiro Gabriel Bahia marcou, de cabeça, para a festa da torcida no Raulino.

A primeira vitória tirou o Volta Redonda da zona de rebaixamento da Série B, subindo para o 16º lugar, agora com 4 pontos. O Paysandu segue no Z4, com 2 pontos. O próximo jogo do Voltaço é no domingo (11), contra o Criciúma, em Santa Catarina.