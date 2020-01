Notícia sobre demissão de 200 funcionários da Nissan em Resende é falsa

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 12:05 horas

Outra notícia que circula em grupos das redes sociais é do encerramento da produção do modelo Versa

Resende – Duas notícias que andam circulando em grupos de redes sociais são sobre a demissão de 200 funcionários no retorno de férias coletivas da concessionária Nissan, de Resende, e do encerramento da produção do modelo “Versa”.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com assessoria de imprensa da concessionária para averiguar as informações. De acordo com a assessoria, elas não procedem.

Ainda segundo a assessoria, o modelo “Versa” é o segundo carro mais vendido da concessionária no país, ele ganhará modificações e receberá o nome de V-Drive.