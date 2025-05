Nova ambulância UTI reforça atendimento de urgência em Angra

Angra dos Reis – A Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (FEAM) está fortalecendo a assistência em saúde prestada à população de Angra dos Reis com a aquisição de uma nova ambulância UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O veículo, totalmente equipado com tecnologia de ponta para atendimento de emergências, já está em operação, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), além de conveniados e usuários particulares.

A nova unidade móvel oferece estrutura para remoções de pacientes em estado grave ou que necessitam de cuidados contínuos durante o transporte, com suporte de equipamentos avançados de monitoramento, ventilação mecânica e estabilização.

“A nova ambulância UTI é mais um investimento que demonstra o compromisso da FEAM em oferecer um atendimento de excelência, especialmente à população do quarto distrito de Angra dos Reis, onde está localizado o Hospital de Praia Brava. Este hospital, mantido pela fundação, é uma referência em acolhimento humanizado e acesso ao SUS, garantindo que os moradores da região tenham acesso digno à saúde, com estrutura, responsabilidade e cuidado”, informou a Fundação Eletronuclear de Assistência Médica.