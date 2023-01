Nova Base Integrada de Segurança Pública será inaugurada nesta quinta em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 16:28 horas

Espaço no Retiro será usado para centralizar operações com monitoramento de câmeras instaladas no próprio bairro e no Aterrado



Volta Redonda – A nova Base Integrada de Segurança Pública, no bairro Retiro, será inaugurada nesta quinta-feira (26), em evento marcado para as 10h. O local fica em frente à subprefeitura, entre as avenidas Retiro e Antônio de Almeida, e abrigará o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que possibilitará à prefeitura a contratação de policiais militares para trabalhar em seus dias de folga.

Na Base Integrada de Segurança Pública ficarão as viaturas do Proeis, onde estarão a bordo dois policiais militares e um guarda municipal. Eles farão patrulhamento todos os dias pelos bairros Retiro e Aterrado. Os agentes serão auxiliados por profissionais que ficarão na base, monitorando as câmeras instaladas na região. O trabalho funcionará aos moldes do que já acontece com a “Operação Segurança Presente”, nos centros comerciais da Vila Santa Cecília e da Avenida Amaral Peixoto.

“O Proeis se soma ao programa ‘Segurança Presente’, que atua desde junho do ano passado com 14 policiais militares na Vila Santa Cecília e Avenida Amaral Peixoto, no Centro. O objetivo é aumentar a proteção em áreas comerciais, otimizando o efetivo das forças de segurança da cidade.

“Contaremos com um planejamento completo, com mancha criminal, horários de maior incidência de ocorrências, tudo visando a redução dos índices criminais. Além de somar com o policiamento ostensivo, o Proeis vem para otimizar recursos. Com isso, será possível deslocar o efetivo para outras ocorrências”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, frisando que o sucesso deste tipo de policiamento está vinculado à participação da sociedade, com denúncias através dos números 190 (PM) e 153 (GMVR).

A previsão é que estejam presentes na inauguração o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto; o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique; o coordenador do Proeis, coronel Marcelo de Menezes Nogueira; representantes das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal; da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e sociedade civil organizada, entre outros.