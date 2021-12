Nova diretoria do conselho de deficientes de Valença tomou posse na quarta-feira, dia 16

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 16:17 horas

Valença- Na tarde de quarta-feira, dia 15, na Casa Municipal de Conselhos de Valença, tomou posse a nova Diretoria do CMDPD – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Deficiente. Os novos membros foram empossados pelo Coordenador de Conselhos Municipais de Assistência Social, Alan Resende.

De acordo com as diretrizes, o Conselho foi instituído como órgão deliberativo, orientador, consultivo e fiscalizador das ações relacionadas às pessoas com deficiência. Entre as diversas atribuições do conselho, está sensibilizar, conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a dimensão das deficiências e de suas múltiplas consequências; a potencialidade e os direitos dos deficientes, visando tornar a população coparticipante do processo de transformação social.

Os membros que tomaram posse na diretoria são Carla Cristina Silva Souza (Presidente), Elenice Vasconcellos Gomes Alves (Vice-presidente), Dirce Maria Ribeiro de Assis (Secretária) e Maria da Glória Silva (Tesoureira).

A Secretária de Administração Denise Souza, representando o Prefeito Fernandinho Graça, comentou sobre a importância e a alegria da posse da nova diretoria. “Os conselhos têm grande importância na administração pública porque estabelecem um transparente diálogo entre a sociedade civil e a Prefeitura. São fundamentais para fortalecer a gestão, através do relacionamento direto entre o grupo que representam e as ações municipais. Parabéns a essa nova diretoria, que vão ter um papel importante para ajudar a cuidar dos direitos dos deficientes”, disse a Secretária Denise Souza.

O Conselho tem todo apoio do governo municipal através da Secretaria de Assistência Social,