Nova edição do Arraiá do GAPC será realizado em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 16:04 horas

Evento será realizado na clínica social da entidade

Volta Redonda- O Grupo de Apoio à Pessoas com Câncer (GAPC) promoverá no dia 15 deste mês a partir das 16h e no dia 16 a partir das 14h, mais uma edição do Arraiá do GAPC.

O evento acontecerá na clínica social do GAPC localizada na Rua Manoel dos Santos Gonçalves, nº 130, bairro Jardim Amália 1, em Volta Redonda, onde contará com a presença de alguns cantores da região como Jorge Guilherme e Noelle e Junior, além de comidas típicas como petiscos, caldos, doces e muito mais.

De acordo com a organização do evento, todo o dinheiro arrecadado com o evento será revertido em insumos para pacientes assistidos pelo grupo. Para ficar por dentro de todas as novidades, é só seguir o instagram @gapcgrupodeapoio.

O GAPC

O GAPC é uma Entidade Civil sem fins lucrativos que sobrevive unicamente de doações. O principal objetivo da instituição é amenizar o sofrimento de pacientes oncológicos, suprir suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida. A entidade fornece, gratuitamente, medicamentos, suplementos alimentares, próteses, fraldas geriátricas, terapias alternativas e atendimento social, psicológico, fisioterapêutico, nutricional, dentre outros. Por conta disso, o grupo promove eventos e ações arrecadatórios para manter o trabalho da instituição.