Nova empresa é inaugurada no Polo Metalomecânico de Dorândia nesta sexta

Barra do Piraí – A empresa Módulo Rio inaugurou nesta sexta-feira (24), uma nova unidade em Barra do Piraí. A solenidade representou mais uma grande conquista para o desenvolvimento do município e, além disso, abre portas para futuras contratações. Ela contou com a presença de representantes do poder público que tiveram “contato” com a nova instalação, seguida por uma cerimônia com homenagens e, por fim, um coquetel.

Graças a grande atenção dada pelo poder público na área, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico conseguiu expandir a parte empresarial da cidade angariando firmas do ramo industrial como a MOR, Brasilata e Acso. Agora, a Módulo Rio se torna mais um exemplo. A indústria, que foca seu trabalho na produção de embalagens metálicas e beneficiamento de produtos siderúrgicos, irá contribuir para o fomento da economia da região e, por consequência, trará mais trabalho para os barrenses.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Wagner Aiex, ressaltou a importância da notícia e comentou sobre como o Governo Municipal manteve o seu comprometimento durante o trajeto feito pela pasta, que está conseguindo grandes feitos.

“É um dia maravilhoso. O governo traz mais uma grande fábrica. Primeiramente quero agradecer a todos: os empresários, pela confiança, e a equipe da Prefeitura de Barra do Piraí, pelo empenho. Gostaria de dizer que a trajetória até aqui começou com conversas que, posteriormente, se intensificaram e foram concretizadas. Fico feliz que em meio a esses dias difíceis que a economia mundial está passando, nós ainda estamos crescendo. Hoje, nessa área, abrigamos negócios responsáveis por gerar mais de mil empregos, algo que, para uma cidade de pequeno orçamento, é muito. Nós seguiremos trabalhando sempre buscando o sucesso”, expõe o secretário.

Durante o evento, um dos acionistas da Módulo Rio, José Vilela de Andrade Neto, expressou sua satisfação e afirmou que espera retribuir tudo que Barra do Piraí fez à companhia. “Eu gostaria de dizer que nós fomos muito bem recebidos. Todas as instâncias do governo nos auxiliaram constantemente nessa luta. Tudo foi vencido graças a muito trabalho e, devido a isso, que frisar uma coisa: estamos de braços abertos. Já temos uma ótima estrutura e pretendemos aumentar ainda mais os investimentos e crescer. Eu só tenho que agradecer, muito obrigado a todos que tornaram esse projeto uma realidade “, enalteceu José.

Sobre a evolução da empregabilidade na cidade, o prefeito Mario Esteves reiterou os esforços do governo e falou a respeito da superação dos desafios impostos. “Quero reforçar que as empresas podem contar com a prefeitura para o que der e vier. Desde o início, nós buscamos fazer mais pelo progresso. Logicamente, não foi fácil, mas, aos poucos, fomos construindo essa realidade. Trouxemos evolução para um município que, anteriormente, tinha um orçamento precário e estava em um caos generalizado. Agora, os dirigentes de todo país querem vir para Barra do Piraí, um local seguro, próximo à CSN e administrado por pessoas sérias e comprometidas. Estamos fazendo a diferença e eu estou muito orgulhoso”, evidenciou o chefe do Executivo.