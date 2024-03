Nova Iguaçu x Vasco no domingo pode ser no Raulino

Volta Redonda

A polêmica sobre onde será realizada a segunda partida da Semifinal do Cariocão entre Nova Iguaçu x Vasco no domingo (17), ganhou mais um capitulo.

Fontes da Prefeitura de Volta Redonda revelaram que o governo local, foi sondado pelo Nova Iguaçu e pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), sobre a possibilidade da decisiva partida ser realizada no Estádio Raulino de Oliveira, por conta de uma discordância com a gestão do Estádio do Maracanã, onde até então está marcado o jogo.

De acordo com as informações, inclusive foi solicitada elaboração de uma escala de trabalho da equipe de profissionais do estádio, caso a partida seja confirmada para ser realizada em Volta Redonda.

A definição sobre o local da partida será anunciada após as 13h, pela Ferj.