Nova linha de transporte escolar entra em operação em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 12:46 horas

Itatiaia – Os alunos do Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto, no Centro, da Escola Municipal Maria José de Aquino e Pedro de Souza Rangel, ambas na Vila Odete, em Itatiaia, ganharam uma nova linha de transporte. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, entrou em operação nesta quarta-feira (08), a linha vai atender os estudantes destes três estabelecimentos de ensino da região central do município.

Segundo o Coordenador de Transporte da Secretaria de Educação de Itatiaia, Ralph Rigotti, a implantação desta linha, que está sendo feita por um ônibus, era uma demanda de algum tempo das três localidades e a criação deste itinerário faz parte da ampliação das rotas do transporte escolar no município, que passou este ano a utilizar também Kombis e Vans para o deslocamento dos alunos. “Ao todo, 31 ônibus, 20 Kombis e duas Vans atuam no transporte, que até o ano passado operava 25 linhas e, agora, já são 31. Desta forma podemos incluir áreas que até então não eram atendidas, como o Jambeiro 2 e o Jardim Manchete, chegando mais próximo das residências dos alunos”, destacou o coordenador.