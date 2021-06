Nova loja vai gerar 35 empregos diretos em Resende

Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 15:23 horas

Previsão de inauguração é para agosto

Resende – Uma nova loja, que será instalada em Resende, vai gerar 35 empregos diretos, fora os indiretos. A informação foi divulgada pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz em suas redes sociais. Ainda segundo o prefeito, a unidade tem previsão para ser inaugurada em agosto, no bairro Campos Elíseos.

– Essa é mais uma empresa que chega para aumentar a oferta de emprego e renda na cidade. No mês passado a megaloja da Havan foi inaugurada gerando 250 empregos diretos. Pouco antes da pandemia, a Revista Exame colocou Resende no seleto grupo de cidades consideradas como melhores destinos para fazer negócios no país, ficando em 26º lugar! E mesmo com a pandemia, estamos conseguindo trazer novos investimentos e, muitos existentes, como a Volkswagen e a Nissan, aumentaram em bilhões os investimentos na nossa cidade. Resende foi e continuará sendo um dos melhores destinos não só para investir, mas para viver – relembrou o prefeito nas redes sociais.

No começo do mês de junho, o Diário do Vale divulgou que a rede de loja estava oferecendo vagas de emprego para oito cargos em Resende. As vagas são para: Assistente de Vendas Júnior, Assistente de Vendas Pleno, Assistente de Vendas Sênior, Líder de Estoque, Assistente de Loja, Vendedor, Montador, e Auxiliar de Limpeza. As inscrições já foram encerradas.

РO processo seletivo da empresa conta com a estrutura do SINE da Prefeitura, que cedeu o espa̤o para a realiza̤̣o das entrevistas Рdisse Diogo Balieiro Diniz.

Os benefícios do regime de trabalho será intermitente (salário e benefícios por hora trabalhada). Os benefícios são: assistências médica e odontológica, bolsa de estudo, previdência privada, vale-alimentação e vale-refeição.