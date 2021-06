Nova morte é registrada em VR por Covid-19

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 19:37 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Volta Redonda divulgou no final da tarde deste domingo, dia 27, mais um boletim epidemiológico com dados do Novo Coronavírus. De acordo com as informações, nas últimas 24h foi registrado mais um óbito em decorrência da doença, com isso os números chegam a 1.025.

Desde o início da pandemia a cidade já registrou 32.923 casos positivos da doença, sendo 322 confirmados na última semana. Com relação a taxa de ocupação, na rede SUS os leitos clínicos estão com 33% e de UTI com 38%. Já na rede privada, a ocupação está em 21% clínico e 27% de UTI.