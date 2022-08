Nova queda de energia interrompe abastecimento de água em Vassouras

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 18:07 horas

Vassouras- A Rio+Saneamento informa que na manhã desta sexta-feira (19), uma nova queda no fornecimento de energia ocorreu em Vassouras, no Médio Paraíba, interrompendo com isso a operação da captação de água na localidade de Barão de Vassouras. Com consequência o abastecimento voltou a ser suspenso na maior parte do município.

A oscilação de tensão elétrica também afetou o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Vassouras e das bombas que levam a água às partes mais altas da cidade.

A Light foi comunicada sobre a nova interrupção do fornecimento de luz e já retomou o serviço. As equipes da Rio+Saneamento permanecem trabalhando para regularizar o abastecimento de água na cidade.

Moradores de imóveis que têm sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. Mesmo assim, a Rio+Saneamento recomenda aos clientes que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo neste período.

Canais de atendimento

Os moradores de Vassouras e dos demais municípios atendidos contam com diversos canais de comunicação com a Rio+Saneamento. Um deles é pelo telefone: 0800 772 1027 (Região Metropolitana e interior). O número oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp.

O aplicativo Cliente Rio+Saneamento traz um chat interativo, e os clientes também podem acessar o site riomaissaneamento.com.br, que reúne informações sobre serviços e endereços das lojas de atendimento. Nas redes sociais, a Rio+Saneamento tem perfis ativos no Instagram e no Facebook para estreitar a comunicação com o consumidor.