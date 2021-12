Nova remessa de vacina da Janssen chega a Resende e aplicação terá início na quinta-feira, 16

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2021, 15:37 horas

Vacinação acontecerá para moradores vacinados até o dia 07 de julho de todos os bairros da cidade

Resende- Uma nova remessa de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 foi encaminhada para o município de Resende.

De acordo com a Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desta forma, terá início na próxima semana quinta-feira, 16, a vacinação para pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a primeira dose até o dia 07 de julho.

As doses serão aplicadas para os moradores de todos os bairros de Resende de 13h30 às 16h na Estratégia de Saúde da Família da Liberdade, Cidade Alegria e do Paraíso, Policlínica do Manejo e da Cidade Alegria, no Centro Municipal de Imunização e na Clínica da Família.

Para receber a dose, basta comparecer aos locais com um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação de comprove a primeira dose.

– Inicialmente, a vacina da Janssen seria dose única, mas seguindo as novas recomendações do Ministério da Saúde, haverá aplicação de segunda dose para reforçar a imunização. Nós ficamos algum tempo sem receber as doses enviadas pelo governo, mas uma nova remessa chegou e será possível dar andamento à vacinação. No entanto, mesmo com o calendário vacinal adiantado na cidade e mais de 95% da população vacinada com a segunda dose ou dose única, é necessário manter os cuidados de higiene sanitária para evitar a chegada e propagação da variante ômicron – acrescentou o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.