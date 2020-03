Nova Santa Casa de Resende reduz fila de espera para exames de endoscopia

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 10:38 horas

Resende – A fila de espera para exames de endoscopia em Resende está reduzindo graças a ampliação de atendimento aos sábados e com a disponibilização de mais um especialista em Gastroenterologia. Com o objetivo de zerar a fila de espera, a Nova Santa Casa, localizada no bairro Lavapés, estipulou uma média de 40 exames aos sábados. A próxima mobilização acontecerá neste sábado (7).

De acordo com a prefeitura, em outubro do ano passado existiam 388 pacientes na fila de espera. Com o aumento da fila, a prefeitura decidiu aumentar o número de especialistas.

De outubro até o começo deste ano, a Nova Santa Casa contabilizou 147 exames concluídos nos finais de semana. No momento faltam 241 pacientes para serem atendidos e cada procedimento envolve uma equipe de cinco profissionais, entre médicos, enfermeiros e recepcionista.

– Este tipo de procedimento é muito usado no diagnóstico de doenças frequentes do trato digestivo, como gastrite, esofagite e refluxo gastroesofágico. A endoscopia também ajuda a identificar sinais de doenças mais graves, por exemplo, hérnia de hiato e câncer de estômago. O atendimento eletivo continua normalmente na unidade – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O exame é indicado para pacientes com sintomas de azia, queimação, falta de apetite, sensação de estufamento e perda de peso, que persistam por mais de uma semana.

O diretor da Nova Santa Casa, Luiz Eduardo Rodrigues Saldanha, lembrou que os pacientes precisam manter seus cadastros atualizados.

– Diante desta situação, pedimos que as pessoas comuniquem a desistência ou imprevisto, quando possível. Com o aviso prévio, a equipe remanejará as vagas para os exames que ocorrem, em caráter especial, todo sábado. O cadastro atualizado também é essencial para as novas marcações serem efetuadas com sucesso – concluiu, acrescentando que é importante comparecer na data agendada ou desmarcar com antecedência na unidade.