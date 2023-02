Nova sede da Residência Inclusiva é inaugurada em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 15:36 horas

Unidade que funciona 24h por dia tem capacidade para atender até 10 pessoas jovens e adultas (18 a 59 anos) com deficiência

Volta Redonda – A nova sede da Residência Inclusiva foi inaugurada nesta sexta-feira (10), no bairro Brasilândia, em Volta Redonda. O local é uma casa que vai funcionar 24h, com acolhimento institucional, e tem capacidade para atender até 10 pessoas jovens e adultas (18 a 59 anos) com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos e que não dispõem de condições de autossustentabilidade de retaguarda familiar. A Residência Inclusiva vai oferecer assistência e acompanhamento, que vão desde a área da saúde até atividades esportivas e de lazer.

A reforma do espaço foi realizada pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), com investimento de quase R$ 176 mil. A unidade é composta por uma equipe multidisciplinar, formada por: coordenação, psicóloga e cuidadores sociais, que se revezam nos cuidados e atividades ofertadas diariamente.

O novo espaço foi escolhido a partir da necessidade de interação social e acessibilidade, e vai beneficiar os moradores da unidade, considerando a tranquilidade e a localidade do bairro. O imóvel onde estava funcionando a unidade, no bairro Eucaliptal, será reformado para abrigar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A casa conta com três quartos; dois banheiros com acessibilidade e um para funcionários; sala de estar, sala de estudos e de jantar; cozinha; despensa; hall de entrada; área externa para serviço; e jardim.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu à equipe da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que tem desenvolvido um excelente trabalho social.

“A assistência de Volta Redonda conta com uma equipe que não mede esforços para atender, com excelência, as pessoas que mais necessitam. Volta Redonda tem uma rede que poucas cidades possuem. Devemos isso aos profissionais que nós temos. Muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm executando, e por ajudarem a reconstruir a nossa cidade”, disse o prefeito.

O deputado estadual Munir Neto lembrou que há três anos a cidade estava “destruída”, e que o governo municipal não mediu esforços para reconstruir a rede assistencial de Volta Redonda.

“É muito emocionante estar aqui reabrindo esse espaço. Poucas cidades do estado do Rio de Janeiro tem uma Residência Inclusiva. Volta Redonda é uma cidade diferenciada, na saúde, segurança, educação, no esporte, cultura e, principalmente, na assistência social. Muito bom trabalhar com vocês e ver a minha cidade se agigantar desse jeito. Contem comigo para que, cada vez mais, possamos avançar as ações que beneficiam a nossa população”, disse o deputado.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destacou que o bairro onde a nova sede da Residência Inclusiva está localizada é bem estruturado, o que possibilita o acesso dos acolhidos em serviços e atividades de lazer.

“A saúde mental e a assistência são as minhas paixões. Prestar serviço à população que mais precisa e promover qualidade de vida para os nossos usuários é o nosso lema. A inauguração dessa unidade é um momento histórico para a nossa cidade. Esse projeto da Residência Inclusiva é lindo, pois cuida de pessoas com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar. Aqui nesse bairro eles terão mais espaço para interagir com os moradores”, ressaltou a secretária.

A diretora do Departamento Especial da secretaria de Ação Comunitária, Mariana Pimenta, agradeceu a presença de todos, ressaltando que o momento era muito importante para a rede da assistência.

“Estou muito emocionada, desde ontem, quando vi que estava ficando pronta essa unidade. E isso só foi possível, porque a Smac possui profissionais comprometidos com o trabalho. A gente não faz nada sozinho, então quero agradecer a todos profissionais envolvidos, principalmente da Residência Inclusiva, que ficaram a semana toda trabalhando incansavelmente para que tudo ficasse pronto. Esse é um espaço de afetividade, de construção de vínculo. Aqui é a residência deles. É muito importante esse trabalho para que eles tenham acesso a esse direito”, disse a diretora.