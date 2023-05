Nova tabela do IR beneficia trabalhadores de menor renda, diz governo

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 10:08 horas

País – Em pronunciamento de rádio e TV neste domingo (31), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a isenção do Imposto de Renda (IR) para os trabalhadores que ganham até R$ 2.640 a partir de maio.

Na primeira faixa, segundo o governo federal, a tabela será corrigida com a parcela do rendimento que sobe dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Ainda de acordo como governo, a faixa de isenções do Imposto de Renda aumentará aos poucos, ano a ano – a meta é que chegue a R$ 5 mil em 2026. Para compensar a perda de arrecadação com a nova tabela, o Estado vai taxar fundos no exterior.

Agora, 13,7 milhões de brasileiros – 42% dos declarantes do ano passado – deixam de pagar o imposto. Ao todo, a iniciativa vai custar R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos em 2023 e R$ 6 bilhões em 2024.

Para garantir a isenção e amenizar a perda de arrecadação, o governo vai elevar a faixa dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.112 agora em maio. Quem ganha até R$ 2.640 também deixará de pagar porque receberá um desconto automático de R$ 528 sobre o imposto que deveria ser pago pelo trabalhador.

O desconto será aplicado na declaração simplificada do IR. Quem ganha até R$ 2.640 não precisa fazer nada para ser contemplado – simplesmente vai deixar de ter imposto retido na fonte.

De acordo com o governo federal, os trabalhadores de menor renda serão os maiores beneficiados com a medida. Ainda assim, todos os declarantes serão contemplados pelo aumento da faixa. A tabela é progressiva e, independentemente do total de rendimento, todos deixam de pagar sobre a faixa até R$ 2.112.