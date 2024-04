Nova UBM: Curso de Biomedicina irá criar Liga Acadêmica em Análises Clínicas

De acordo com a coordenadora do curso de Biomedicina, professora Bruna Karoline Piazera, a criação da Liga reforça o compromisso da Nova UBM em oferecer oportunidades de aprimoramento acadêmico e profissional aos seus estudantes, promovendo o desenvolvimento de habilidades específicas e a integração entre teoria e prática.

O documento traz uma pesquisa na qual os pesquisadores utilizam um vírus da zika geneticamente modificado e o introduzem em ratos portadores de tumores neurais. Os resultados foram surpreendentes: o vírus modificado demonstrou eficácia na redução do número de células cancerígenas, apontando para possíveis avanços no tratamento dessa condição.

Barra Mansa – O Curso de Biomedicina da Nova UBM promoveu, nesta quarta-feira (3), o ‘Café com Ciência’. Conduzido pela professora Mísia Helena – biomédica e mestre em ciências e pós-graduada em neurociência –, o evento, realizado no Salão Nobre Prof. Jayme Dantas, teve como foco a explanação didática de um artigo científico produzido pela Universidade de São Paulo (USP). Durante o evento, foi anunciada oficialmente a criação da primeira Liga Acadêmica do curso de Biomedicina da instituição: a Liga Acadêmica em Análises Clínicas.