Nova UBM e Barra Mansa renovam convênio de parceria educacional

Barra Mansa – O reitor da Nova UBM, professor Bruno Lemos, e o secretário municipal de Educação, Marcus Barros, reafirmaram, neste início de fevereiro, o convênio entre a instituição de ensino e a Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o reitor, a cooperação entre as instituições vai oferecer descontos especiais a novos alunos que sejam funcionários públicos, colaboradores ou terceirizados da Prefeitura de Barra Mansa. O benefício é extensivo aos dependentes – cônjuge, companheiro (a) e filhos (as).

Uma das iniciativas originadas pela parceria é o evento ‘O Programa de Formação de Educadores – Liga Steam’, que será realizado nesta quinta-feira (8) nas dependências da Nova UBM. O evento conta com o apoio da Fundação ArcelorMittal e é promovido pela Prefeitura de Barra Mansa.

Outros benefícios do convênio incluem os cursos de pós-graduação MBA em Gestão da Educação Básica e MBA em Gestão do Ensino Superior.

O MBA em Gestão da Educação Básica destaca-se por abordar temas essenciais como gestão do conhecimento, gestão estratégica e tecnologia. Essa abordagem capacita gestores para uma administração eficaz e os posiciona para lidar com desafios modernos, integrando práticas inovadoras que promovem a excelência educacional.

Da mesma forma, o MBA em Gestão do Ensino Superior busca preparar profissionais para obter resultados educacionais, estratégicos e financeiros em Instituições de Ensino Superior privadas. O curso abrange competências como gerenciamento de equipes, operação de tecnologias educacionais e adaptação às novas demandas do mercado, sem comprometer a qualidade do ensino. Este curso é aberto a todos os profissionais com graduação superior.

Sobre a Nova UBM

O Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM) é um dos mais importantes polos de ensino do interior do Rio de Janeiro. Sempre inovando e com qualidade de ensino ímpar, sua história começa com a criação da SOBEU (Associação Barramansense de Ensino), em 1961.

Ano após ano, a instituição ganha força e cresce significativamente, contando hoje com cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e extensão.

A Nova UBM busca continuamente pela excelência no ensino, qualificação de seu corpo docente, infraestrutura e melhores condições de produção acadêmica.