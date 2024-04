Nova UBM e Fundação CSN realizam parceria para bolsas integrais de graduação

Na última sexta-feira (19), foi realizada a parceria entre a Fundação CSN e a Nova UBM. Na reunião, que aconteceu no Centro Cultural Fundação CSN, estiveram presentes para assinatura do termo a Presidente da Fundação, Monica Fogazza, o Gerente Geral da instituição André Leonardi e o Reitor do Centro Universitário, Bruno Lemos.

Para celebrar a parceria, sete músicos do Tambores de Aço, grupo musical da Fundação CSN, são os mais novos bolsistas da Nova UBM, com bolsas integrais para o curso de licenciatura em música. Anna Carolina Torraca, Henrry Jacob, Katrina Naiara, Quézia Vitória, João Henrick Andrade, Tawan Chagas e Laís Bernado já deram início às aulas.

Letícia Costa, coordenadora do Tambores de Aço, comenta que, agora, “vamos realizar produções musicais em conjunto, somando Tambores de Aço e alunos do curso de Licenciatura em Música.” Letícia reitera também sobre ser a primeira vez que a Nova UBM tem contato com o instrumento do tambor de aço, instrumento e sons inéditos para a universidade, e que, ao receberem integrantes do grupo na turma de licenciatura em música, há uma junção bastante valiosa e novos frutos musicais surgirão dessa parceria.

Florencia Ebeling, coordenadora do curso da Nova UBM, reitera que as expectativas com relação à parceria “são as melhores! Estamos formando grupos para performance nas aulas da disciplina de Prática de Conjunto para apresentações internas e externas, ainda no segundo bimestre de 2024”.

Para o Reitor Bruno Lemos, a parceria representa uma transformação social significativa. “Estou imensamente satisfeito com essa parceria, pois essas bolsas representam uma porta de entrada para os talentosos participantes do projeto ‘Tambores de Aço’ da Fundação CSN. Proporcionar a oportunidade de realizar a graduação em Música é uma honra para a Nova UBM. Estamos comprometidos em fornecer o suporte necessário para que esses jovens alcancem todo o seu potencial”, concluiu.

Monica Fogazza, presidente da Fundação CSN, reforça que “estamos muito contentes com essa oportunidade, as bolsas farão a diferença para os nossos jovens, que começaram com a gente no ‘Garoto Cidadão’, depois se tornaram bolsistas no ‘Tambores de Aço’ e agora terão bolsas de 100% no curso de Licenciatura em Música graças a oportunidade oferecida pela Nova UBM. Os jovens são potência e podem chegar aonde quiserem”.

A presidente reitera que a parceria entre Fundação CSN e o Centro Universitário de Barra Mansa se compromete em gerar bolsas integrais anuais no curso de licenciatura em música da Nova UBM para jovens participantes do grupo Tambores de Aço – compromisso que apoia o desenvolvimento educacional no ensino superior da região.

Sobre o Tambores de Aço:

Composto por jovens bolsistas que fizeram parte do Garoto Cidadão, o grupo possui repertório eclético, influenciado pela música brasileira, caribenha e latino-americana. Junto do caminhão-palco, o Tambores de Aço percorre o Brasil, ampliando o alcance e impacto cultural do grupo e participa de prestigiados eventos culturais, incluindo a 35ª Bienal de São Paulo, o Festival Vale do Café, o 22º Festival de Inverno de Bonito – MS, o Festival de Cinema de Vassouras e a Expotur Rio 2023.