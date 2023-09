Nova UBM inaugura Museu da Ciência Professor Élio Gouvêa

Barra Mansa – O Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM) promoveu na tarde desta sexta-feira (29) a inauguração do Museu da Ciência Professor Élio Gouvêa. O evento, que contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima, foi acompanhado pelo secretário de Educação, Marcus Barros, além de alunos do ensino fundamental do Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI).

Ao agradecer ao reitor Bruno Morais Lemos pelo convite, Fátima destacou a importância do legado deixado pelo professor Élio Gouvêa no centro universitário. “É importante relembrarmos o legado deixado pelo professor Élio Gouvêa. Esse museu traz e implanta tudo o que representa o Élio, o grande idealizador de tudo isso aqui. Além disso, é um instrumento de estudo muito importante para os alunos da região, especialmente de escolas públicas. Vamos continuar com essa parceria estabelecida com a Nova UBM para mudar e transformar histórias”, destacou Fátima.

Já o secretário de Educação, Marcus Barros, comentou a importância da experiência presencial e prática na juventude, para um conhecimento mais detalhado dos artigos históricos disponibilizados pela Nova UBM. “Muitas vezes, nossos jovens estão mais voltados a esses assuntos por meio da internet, que também é essencial e fundamental nos dias de hoje, mas presenciar essa experiência é algo único e de muito conhecimento”, afirmou.

O reitor do Centro Universitário de Barra Mansa, Bruno Morais Lemos, aproveitou a oportunidade e fez um convite a toda a população e escolas do município. “Esse espaço proporciona que as crianças e jovens visitem e descubram peças ligadas à ciência, peças da área da paleontologia, zoologia, arqueologia, antropologia, além de cristais e pedras raras. O museu também é aberto especialmente às escolas públicas, pois, estatisticamente falando, formam o maior quantitativo de alunos na cidade. Ainda assim, fica o convite a todas as entidades privadas e particulares e a toda a população que deseja conhecer o nosso novo espaço”, salientou Bruno.

Agendamento

A visitação do museu é gratuita e aberta a toda a população, com grupo de no mínimo dez pessoas. O funcionamento é de 8h às 17h, mediante agendamento pelo site www.ubm.br ou pelo telefone: (24) 3325-0238.