Nova UBM lança curso de Engenharia de Software com foco em Inovação

Sul Fluminense – A Nova UBM está lançando seu mais recente curso de Engenharia de Software, concentrado na formação de profissionais aptos a projetar, desenvolver, testar e manter sistemas de software inovadores e eficientes. O programa abrange diversos conhecimentos, como programação, algoritmos, estruturas de dados, design de software, qualidade de software e gestão de projetos.

Uma característica distintiva do curso é a especialização em programação para dispositivos móveis, abordando o desenvolvimento de aplicativos e sistemas para celulares e tablets. A área demanda conhecimentos específicos devido às particularidades desses dispositivos, e os engenheiros de software formados pela Nova UBM são preparados para lidar com essas nuances.

O destaque do curso reside na abordagem prática desde o primeiro período, permitindo aos alunos participar ativamente de projetos concretos. Essa metodologia visa a desenvolver habilidades analíticas, críticas e de resolução de problemas, preparando os profissionais para enfrentar desafios na área de criação e manutenção de sistemas.

O coordenador do curso, Ricardo Said, destaca a importância dessa abordagem para formar profissionais aptos aos desafios do mercado de trabalho. Ele enfatiza que a Nova UBM busca proporcionar uma experiência imersiva, permitindo aos alunos aplicarem seus conhecimentos de maneira prática e construtiva.

Segundo Ricardo, as perspectivas para engenheiros de software no mercado de trabalho são promissoras, impulsionadas pelo crescimento contínuo da indústria global de tecnologia da informação e pela digitalização em diversos setores econômicos. Empresas de diferentes segmentos buscam talentos qualificados para desenvolver e manter sistemas de software.

A transformação digital e a crescente importância da tecnologia na sociedade ampliam as oportunidades para engenheiros de software, incluindo áreas inovadoras como Inteligência Artificial, Machine Learning, segurança da informação e desenvolvimento de aplicativos móveis. Além disso, a tendência crescente do trabalho remoto oferece flexibilidade aos profissionais da área.

Para mais informações sobre o curso de Engenharia de Software, entre em contato pelo e-mail [email protected]. Conheça outros cursos oferecidos pela Nova UBM em www.ubm.br.