Nova UBM lança projeto que integra Esportes e Tecnologia

Sul Fluminense – O Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM) apresenta a ‘UBM Arena’, uma iniciativa que combina esportes e tecnologia em um ambiente dinâmico e inspirador. O programa consiste em duas áreas distintas de desenvolvimento – UBM Esportes e UBM Tech –, proporcionando uma experiência única ao unir atividades físicas e mentais.

Através da UBM Esportes, os alunos vão praticar o desenvolvimento pessoal. É que esta seção oferece uma ampla variedade de modalidades esportivas, como Jiu-Jitsu, Aikido, Futsal e Ballet. E de acordo com o reitor da Nova UBM, Bruno Lemos, essas atividades foram escolhidas, sobretudo, pelos valores que promovem, como disciplina, trabalho em equipe e bem-estar físico e mental. “Os alunos serão guiados por instrutores experientes, criando um ambiente propício para o crescimento pessoal”, destacou.

Já a UBM Tech, segundo Lemos, tem como foco estimular o interesse e a proficiência dos alunos em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) através da robótica. “A ênfase na aprendizagem prática e resolução de problemas vai preparar os participantes para os desafios do mundo digital, que está em constante evolução”, acrescentou o reitor.

Ainda segundo Bruno Lemos, a ‘UBM Arena’ reflete o compromisso da instituição em oferecer uma educação inovadora e abrangente, que prepare os alunos para os desafios do século XXI.

As aulas são direcionadas a pessoas de todas as idades e serão ministradas entre segunda e sexta-feira, a depender da modalidade escolhida, com horários a partir das 7h da manhã. As mensalidades têm valores diferenciados para comunidade, conveniados e alunos UBM.

Para mais informações sobre a ‘UBM Arena’ e suas atividades, basta entrar em contato pelos telefones (24) 3325.0262 ou 3325.0273, ou entrar no site https://ubm.br/arena