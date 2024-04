Nova UBM oferece serviços gratuitos no ‘Dia da Criatividade’

Barra Mansa – O ‘World Creativity Day’ – ou Dia Mundial da Criatividade – é celebrado no mundo inteiro em 19 de março. Este ano, a Nova UBM está participando da iniciativa e oferece, até as 19h desta sexta-feira (19), serviços gratuitos como aferição e pressão arterial, exame de glicemia, e ‘teste da pisada’, um exame preventivo que tem pode detectar se um paciente tem predisposição para problemas ortopédicos nos membros inferiores.

As atividades, que acontecem na Fundação CSN, em Volta Redonda, estão sendo realizadas pelos alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da Nova UBM. De acordo com o reitor da instituição, Bruno Lemos, participar do World Creativity Day é uma forma de fazer com que os alunos da área de Saúde estejam mais próximos da população, colocando em prática o que é ensinado em sala de aula.

“Para nós, da Nova UBM, é uma grande satisfação contribuir com esta iniciativa da Fundação CSN. Além disso, consideramos de suma importância que nossos alunos possam prestar estes serviços, gratuitamente, à população”, concluiu Bruno.

O Centro Cultural Fundação CSN fica na Rua Vinte e Um, 402, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.