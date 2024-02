Nova UBM oficializa parceria com CDL Barra Mansa

Barra Mansa – A Nova UBM e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa (CDL-BM) começaram o ano oficializando uma parceria estratégica para beneficiar os comerciantes locais. O objetivo, de acordo com a instituição de ensino, é oferecer oportunidades a comerciantes que queiram investir em sua educação.

Para isso, a Nova UBM vai ofertar descontos exclusivos para matrículas nos diversos cursos oferecidos, seja na graduação ou pós-graduação, incluindo cursos de extensão, educação básica (Colégio UBM) e cursos técnicos.

O reitor da Nova UBM, Bruno Lemos, destacou a importância da parceria. “Estamos comprometidos em contribuir para o desenvolvimento educacional e profissional dos comerciantes de Barra Mansa. Essa colaboração proporcionará acesso facilitado a uma variedade de cursos de alta qualidade”, disse.

Já o presidente da CDL-BM, Gleidson Gomes, aprovou a iniciativa e ressaltou o compromisso de ambas as instituições com o avanço educacional dos trabalhadores do comércio. “Acreditamos que investir na formação profissional é essencial para o progresso individual e coletivo. Essa parceria com a Nova UBM fortalecerá nossa comunidade”, salientou.

A parceria já está em vigor, e os interessados podem obter mais informações sobre os descontos diretamente na Nova UBM – pelo telefone (24) 3325-0247 – ou na CDL-BM.

Sobre a Nova UBM

O Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM) é um dos mais importantes polos de ensino do interior do Rio de Janeiro. Sempre inovando e com qualidade de ensino ímpar, sua história começa com a criação da SOBEU (Associação Barramansense de Ensino), em 1961.

Ano após ano, a instituição ganha força e cresce significativamente, contando hoje com cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e extensão.

A Nova UBM busca continuamente pela excelência no ensino, qualificação de seu corpo docente, infraestrutura e melhores condições de produção acadêmica.